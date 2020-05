Wybuch butli z gazem w mieszkaniu na pierwszym piętrze dwupiętrowego bloku w Płońsku na Mazowszu. Ranna jest jedna osoba.

Zdj. ilustracyjne / Michał Dukaczewski / RMF FM

Do wybuchu w mieszkaniu na pierwszym piętrze dwupiętrowego bloku przy ul. Grunwaldzkiej w Płońsku doszło ok. godz. 6:30. Ze wstępnych informacji wiadomo, że ranna w wybuchu została jedna osoba. Ma poparzenia, zajęło się nią pogotowie, które przyjechało na miejsce - informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada.

Dziewięć osób ewakuowano. Na miejscu pracuje 7 samochodów straży pożarnej i 25 strażaków.

Na razie zbieramy informacje. To, co jest pewne, to jest to, że w mieszkaniu na pierwszym piętrze budynku wybuchła butla z gazem mówi Karol Kierzkowski z mazowieckiej straży pożarnej.

Wybuch nie spowodował pożaru, ale w jego wyniku w budynku wyleciały okna. Nadzów budowlany sprawdzi, czy naruszona została konstrukcja budynku.