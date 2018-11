Pożar na składowisku opon w Żorach (woj. śląskie) pojawił się w nocy z wtorku na środę. Ogień obejmuje ok. 10 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni. Na miejscu jest ponad 20 zastępów straży pożarnej.

Ogień na składowisku opon, należącym do firmy recyklingowej, pojawił się ok. 1.30 w nocy z wtorku na środę. Po czwartej nad ranem sytuacja wciąż nie była opanowana, a pożar - którego powierzchnię szacowano początkowo na ok. tysiąc metrów kwadratowych - rozprzestrzenił się na znacznie większy obszar.

Zagrożone są sąsiednie budynki magazynowo-produkcyjne i pozostała część składowiska - informuje rzeczniczka śląskiej straży pożarnej mł. bryg. Aneta Gołębiowska.

Nie ma osób poszkodowanych. W bezpośrednim sąsiedztwie pożaru nie ma budynków mieszkalnych, nie było więc potrzeby ewakuacji mieszkańców. Akcję strażaków utrudniają wysoka temperatura i silne zadymienie - znad płonących opon widać kłęby gęstego, czarnego dymu. Strażacy pracują w aparatach ochrony dróg oddechowych.

Po czwartej nad ranem na miejscu pracowało ponad 20 zastępów strażackich m.in. z Żor, Rybnika i Pszczyny. Wkrótce mają dołączyć do nich kolejne jednostki gaśnicze.

Firma, na terenie której znajduje się składowisko przy ul. Kleszczowskiej, specjalizuje się w recyklingu zużytych opon i innych wyrobów z gumy. Opony składowane są w wysokich na 5-6 metrów stertach.

