Rząd szykuje nowe podatki dla osób kupujących samochody. Zapisał to w Krajowym Planie Odbudowy.

KE dała w środę zielone światło dla polskiego KPO. Dokument stał się publicznym i tym samym plany rządu dotyczące naszych portfeli stały się jawne.

Jedną z nowości jest szykowanie dwóch podatków samochodowych - informuje dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda.

Pierwszy ma to być podatek dla osób rejestrujących samochody z silnikiem benzynowym albo dieslowym. To ma być stosowana w wielu innych krajach opłata, zachęcająca nas do kupowania samochodów elektrycznych albo wodorowych.

Wysokość tego nowego podatku nie jest jeszcze określona. Rząd zobowiązał się go wprowadzić za dwa lata.

Za cztery lata natomiast - jak czytamy w Krajowym Planie Odbudowy - wprowadzony ma zostać kolejny podatek. Tym razem będący karą za posiadanie samochodu napędzanego benzyną lub olejem napędowym.

Rząd Morawieckiego obiecał wprowadzić te podatki. W zamian chce dostać dodatkowe pieniądze z Unii Europejskiej.

KE zaakceptowała polski Krajowy Plan Odbudowy

Komisja Europejska dała zielone światło dla polskiego Krajowego Planu Odbudowy. Płatności będą jednak zależały od spełnienia przez Polskę tzw. kamieni milowych, takich jak likwidacja Izby Dyscyplinarnej, reforma systemu dyscyplinującego sędziów oraz przywrócenie do orzekania już zwolnionych sędziów.

Kamienie milowe. Czy Polska rzeczywiście je wypełnia?

Krajowy Plan Odbudowy to 36 miliardów euro dla Polski, które mają zostać wypłacone w formie dotacji i niskooprocentowanych pożyczek. KE uzależnia wypłaty od realizacji tzw. kamieni milowych.

Kamień milowy nr 1. Izba dyscyplinarna - na czym ma polegać likwidacja

Obecną Izbę Dyscyplinarna zastąpi Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Według ustawy prezydenta, sędziowie obecnej izby zostaną rozproszeni po innych izbach Sądu Najwyższego. Będą więc mogli dalej orzekać, nawet w sprawach dyscyplinarnych, bo mogą zostać wylosowani, a ostatniego wskazania dokona prezydent.

To według krytyków ustawy oznacza pudrowanie systemu i jedynie zmianę tabliczek, tak by Komisja Europejska mogła uznać, że dokonano zmian.

W rzeczywistości - według organizacji sędziowskich - nic się nie zmieni, a projekt, który miał odwracać negatywne skutki reformy sprawiedliwości, tylko je pogłębia. Argumentem jest, że sędziowie Izby Dyscyplinarnej dostają wręcz glejt legalności, a o kształcie nowej izby nadal będzie decydował polityk - prezydent.

Kamień milowy nr 2. Zakaz karania sędziów za pytania prejudycjalne i niemiłe rządowi wyroki

Teoretycznie w ustawie jest zapis, że sędziów nie można ścigać dyscyplinarnie za decyzje wydawane w oparciu o orzeczenie trybunałów międzynarodowych - w domyśle po pytaniach prejudycjalnych. Tu pojawia się nowy tzw. delikt dyscyplinarny - gdy dojdzie do odmowy wykonywania wymiaru sprawiedliwości.

Nie ma definicji, co to jest. Zostanie to w rękach rzeczników dyscyplinarnych powoływanych przez ministra sprawiedliwości - obecnie Zbigniewa Ziobrę.

Co więcej pozostają zapisy, że sędziego można ukarać za "oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawa" i "działania kwestionujące istnienie stosunku służbowego sędziego".

Według Rzecznika Praw Obywatelskich to nadal oznacza odpowiedzialność dyscyplinarną za treść wydanego orzeczenia.

Kamień milowy nr 3. Przywrócenie sędziów

Na razie przywrócony formalnie został jeden z 11 sędziów odsuniętych od orzekania.

Tym sędzią jest Paweł Juszczyszyn, który nie orzeka od ponad 800 dni i nadal nie wrócił za stół sędziowski, bo mimo cofnięcia zawieszania przez Izbę Dyscyplinarna, szef sądu skierował go do innego wydziału, ale najpierw wysłał Juszczyszyna od razu na urlop.

Pozostali sędziowie wciąż czekają. Na przykład Igor Tuleya już 560 dni.

Kamieni milowych jest grubo ponad 300

Od spełnienia trzech wyżej wymienionych kamieni milowych zależy wypłata pierwszej transzy pieniędzy na polski Krajowy Plan Odbudowy. Takich kamieni jest w sumie ponad 300 i dotyczą wszystkich tzw. komponentów KPO: od transformacji cyfrowej przez zieloną energię po bardziej dostępną służbę zdrowia.