W Sądzie Okręgowym w Radomiu rozpoczął się proces 28-letniego Dawida Ł., oskarżonego o przygotowywanie działań o charakterze terrorystycznym. Wcześniej mężczyzna został już skazany za udział w związku o charakterze zbrojnym w Syrii.

Dawid Ł. / Grzegorz Michałowski / PAP

Jak poinformował PAP rzecznik Sądu Okręgowego w Radomiu Arkadiusz Guza, na wtorkowej rozprawie prokurator odczytał akt oskarżenia.

Dawid Ł. został oskarżony o dwa czyny. Jeden dotyczy okresu od października 2018 roku do 12 lutego 2019 roku w Radomiu. W tym czasie oskarżony - miał według prokuratury - podejmować czynności "mające stworzyć warunki do przedsięwzięcia czynu zmierzającego bezpośrednio do dokonania zabójstwa albo spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu osób należących do narodowości polskiej, którzy moją poglądy pozostające w sprzeczności z regułami prawa szariatu".

W tym celu - według śledczych - mężczyzna wszedł w porozumienie z inną osobą, uzyskał pieniądze i podejmował działania mające na celu uzyskanie dostępu do broni palnej materiałów wybuchowych oraz opracowywał plan działania o charakterze terrorystycznym. Czyn zarzucony podejrzanemu zagrożony jest karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Drugi z czynów dotyczył posiadania bez wymaganego zezwolenia broni palnej - od marca 2014 do kwietnia 2015 roku w nieustalonym miejscu na terenie Turcji lub syryjskiej Republiki Arabskiej w warunkach przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Był tam członkiem zbrojnej organizacji "Muzułmański Ruch - Świt Syrii".

Oskarżony nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień. We wtorek przesłuchał jeszcze dwóch świadków.

Termin następnej rozprawy został wyznaczony na 11 sierpnia. Mają wówczas być przesłuchani kolejni świadkowie.

Toczył się przeciwko niemu inny proces

Dawid Ł. został zatrzymany przez ABW w lutym 2019 roku w Radomiu. Analiza zabezpieczonych dowodów od początku wskazywała, że zbierał on informacje, a także gromadził środki finansowe, które miały być przeznaczone na sfinansowanie zaplanowanych przez niego działań przestępczych o charakterze terrorystycznym. Mężczyzna trafił do aresztu.

W tym czasie toczył się już przeciwko niemu proces w sądzie w Łodzi. Był bowiem oskarżony o udział w zorganizowanej grupie o charakterze terrorystycznym. Wówczas ustalono, że Dawid Ł., który na stałe zamieszkiwał w Norwegii, wiosną 2014 roku przedostał się przez Turcję na terytorium Syrii. Tam przyłączył się do zbrojnej organizacji islamskiej. Jej celem było wprowadzenie na terytorium Syrii struktury rządzącej się prawami szariatu.

Oskarżony w kwietniu 2015 roku powrócił do Norwegii. Tam został zatrzymany, a następnie - jesienią 2015 roku - deportowany do Polski. Trafił do aresztu, ale jesienią 2018 roku został z niego zwolniony. Odpowiadał z wolnej stopy.

W lutym ubiegłym roku ponownie został zatrzymany przez funkcjonariuszy ABW i aresztowany. We wrześniu ubiegłym roku za udział w związku o charakterze zbrojnym Sąd Okręgowy w Łodzi skazał Dawida Ł. na cztery lata więzienia.