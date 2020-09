Dzisiaj w Krakowie oficjalnie, po wielu miesiącach prac, otwarto plac świętego Ducha. To zrewitalizowane miejsce w samym centrum stolicy Małopolski, obok Teatru Słowackiego.

Plac św. Ducha w Krakowie otwarty po rewitalizacji / Jacek Skóra / RMF FM

To jest miejsce wyjątkowe, miejsce wspaniałe, takie eleganckie miejsce spotkań mieszkańców Krakowa z tym najpiękniejszym widokiem, który tutaj mamy - Teatrem Słowackiego. Jest tym, czego oczekujemy od przesrzeni publicznych - mówił Piotr Kempf, dyrektor krakowskiego Zarządu Zieleni Miejskiej.

Sądzę, że będzie on służył wszystkim, którzy chcą chwilę odetchnąć i nacieszyć się widokiem pięknego Teatru im. J. Słowackiego i miasta - mówił prezydent miasta Jacek Majchrowski. Jak podkreślił, data otwarcia placu nie jest przypadkowa, bo 8 września obchodzony jest Dzień Solidarności Miast Światowego Dziedzictwa. Do grona tych miast należy Kraków. We wrześniu 1978 r. zabytkowe centrum Krakowa wraz z Wawelem, Kazimierzem i Stradomiem zostało umieszczone na pierwszej stworzonej przez UNESCO liście Światowego Dziedzictwa.

Przez ponad pięć stuleci na placu funkcjonował klasztor Zakonu Ducha Świętego, cmentarz i szpital św. Ducha - przeznaczony dla ubogich i żaków. Kościelne i szpitalne zabudowania wyburzono w końcu XIX wieku, by na części tak pozyskanego terenu postawić reprezentacyjny Teatr Miejski - dzisiejszy Teatr im. Juliusza Słowackiego.



W latach 1929-52 na części placu był dworzec autobusowy, a w ostatnich latach parking. Po rewitalizacji na placu posadzony został dużych rozmiarów dąb szypułkowy, ponad 300 róż wielkokwiatowych w dziesięciu intensywnie pachnących odmianach i blisko tysiąc zimozielonych cisów. Postawiono ławki i siedem zegarów, które pokazują aktualną godzinę dla Krakowa oraz jego miast partnerskich: Edynburga, Rochester, Cusco, San Franciso, Tbilisi i Lwowa. Nawierzchnia placu została wykonana z hiszpańskiego granitu, który kolorem przypomina piaskowiec, ale jest od niego znacznie trwalszy.





Plac św. Ducha w Krakowie / Jacek Skóra / RMF FM



Rewitalizacja placu trwała kilka miesięcy i kosztowała 2,5 mln zł. Podczas prac natrafiono na szczątki osób pochowanych na dawnym cmentarzu.

Nowy wygląd placu był konsultowany i uzgodniony z wojewódzkim konserwatorem zabytków, a jego projekt przygotował zespół specjalistów z Zarządu Zieleni Miejskiej pod kierownictwem architekt krajobrazu Katarzyny Opałki.