PiS chciał haka na oponentów?

Komisja jest pomysłem obozu rządzącego. Pod koniec listopada prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił o potrzebie zbadania "polityki energetycznej prowadzonej przez polski rząd w latach 2007-2015". Potem przedstawiono projekt dotycząca powołania komisji weryfikacyjnej w sprawie zbadania rosyjskich wpływów na bezpieczeństwo Polski w latach 2007-2022 - a więc także obejmujących lata rządów PiS.

Zgodnie z projektem komisja miałaby się składać z 9 członków powoływanych i odwoływanych przez Sejm, a na jej czele ma stanąć przewodniczący wybierany spośród członków komisji. Kluby poselskie miałyby przedstawić kandydatów do komisji w ciągu dwóch tygodni od wejścia przepisów w życie.

Komisja miała uzyskać wiele uprawnień, w tym m.in. uchylenie decyzji administracyjnej wydanej w wyniku wpływów rosyjskich, wydanie zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi do 10 lat oraz cofnięcie i zakaz poświadczania bezpieczeństwa na 10 lat.

Pierwszy raport komisja miała przedstawić do 17 września 2023 roku. Według opozycji i komentatorów, było to jasną sugestią, że PiS za sprawą tego organu chciał mieć pałkę do walki politycznej.

Prawda o komisji weryfikacyjnej

Jak wskazywał dziennikarz RMF FM Tomasz Skory, w projekcie ustawy nie było słowa o energetyce, choć właśnie tym miała się ona zajmować, przynajmniej według zapowiedzi Jarosława Kaczyńskiego.

"Proponowane przepisy zaś jako obszar działania wprost wymieniają za to media, fundacje i stowarzyszenia, związki zawodowe i partie polityczne" - napisał Skory.

