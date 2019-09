Rzucanie piłką do kosza czy jazda slalomem na czas - między innymi takie zadania musieli wykonać uczestnicy konkursu na najlepszego kierowcę MPK w Krakowie. Najlepszym okazał się być Piotr Trojański.

Uczestnicy zawodów Najlepszy kierowa MPK Kraków film Piotr Przyjemski i Piotr Wróbel Józef Polewka /RMF FM



Najlepszym kierowcą autobusu w 19. edycji konkursu "Bezpieczna jazda komunikacją miejską", który odbył się w czwartek 19 września na terenie zajezdni autobusowej Wola Duchacka, został Piotr Trojański. To on najlepiej poradził sobie z testem i zadaniami praktycznymi, zdobywając najwięcej punktów. Kolejne miejsca na podium zajęły kobiety: drugie miejsce zajęła najlepsza wśród kobiet Aneta Kańska, a trzecie Agnieszka Herdzina.

Drużynowo najlepszym zespołem zostali kierowcy z zajezdni autobusowej Płaszów. Drugie miejsce zajęli kierowcy z KTR (spółki-córki MPK SA w Krakowie), a trzecie - kierowcy z Bieńczyc. W sumie rywalizowało 16 kierowców.

Wygrać wcale nie było łatwo. Oprócz doskonałej wiedzy z przepisów ruchu drogowego trzeba było się wykazać znajomością zasad udzielania pierwszej pomocy oraz precyzyjną, dynamiczną a jednocześnie płynną jazdą autobusem.

Podczas każdego przejazdu kierowcy mieli za zadanie m.in. trafić piłką położoną na specjalnym talerzu przymocowanym z przodu autobusu do kosza zbudowanego z opon. Jechali także specjalnym slalomem wzdłuż wyznaczonego wąskiego toru. Potem musieli zatrzymać autobus na przystanku w taki sposób, aby pasażerowie mogli komfortowo do niego wejść, a więc aby drzwi autobusu znalazły się na wprost wyznaczonego miejsca. W kolejnym zadaniu musieli jechać z zasłoniętym prędkościomierzem przez wyznaczony odcinek, gdzie nagle przed autobus wchodził pieszy. Na koniec ich zadaniem było trafienie przymocowaną do autobusu lancą w plastikowe koło wiszące na wysięgniku. A to wszystko starali się zrobić szybko i płynnie. Sędziowie liczyli bowiem czas wykonania przejazdu.

Oprócz kierowców w konkursie rywalizowali także mechanicy. Najlepszym mechanikiem w zawodach, w których trzeba było m.in. szybko poradzić sobie z wymianą koła w autobusie, został Dariusz Piorun ze Stacji Obsługi Autobusów Wola Duchacka. Kolejne miejsca zajęli: Artur Kubik ze Stacji Obsługi Autobusów Bieńczyce i Jacek Ćwierz ze Stacji Obsługi Autobusów Wola Duchacka. Drużynowo najlepiej wypadła Stacja Obsługi Autobusów Wola Duchacka. Drugie miejsce zajęli mechanicy z Bieńczyc, a trzecie z Płaszowa.