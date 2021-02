Policjanci i strażacy oraz ratownicy medyczni pospieszyli z pomocą pijanemu mężczyźnie, który zasnął na tafli jeziora Ełckiego." Był agresywny wobec niosących mu pomoc, więc zatrzymano go do wytrzeźwienia" - poinformowała policja.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Policja poinformowała, że otrzymano zgłoszenie o mężczyźnie leżącym na tafli jeziora Ełckiego. Służby ratunkowe obawiając się, że mężczyzna może zamarznąć, udzieliły mu pomocy.

Strażacy bezpiecznie przetransportowali go na brzeg. Jednak mężczyzna był agresywny wobec osób, które ratowały mu życie i chciały mu pomóc - podała policja.



Na brzegu okazało się, że mężczyzna nie wymaga hospitalizacji. Był jednak pod wyraźnym działaniem alkoholu, miał problemy z utrzymaniem równowagi. Ponadto cały czas zachowywał się impulsywnie, był wulgarny, agresywny i utrudniał przeprowadzanie czynności służbowych. Nie reagował na polecenia do zachowania zgodnego z prawem. Dlatego policjanci dla jego bezpieczeństwa zatrzymali go w komendzie do wytrzeźwienia - poinformowała policja dodając, że mężczyzna nie był w stanie poddać się badaniu na zawartość alkoholu.



W związku z agresywnym zachowaniem wobec ratowników 30-latek stanie przed sądem.