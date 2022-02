Do tragedii doszło w czwartek we Wrocławiu. Kierowca samochodu osobowego potrącił dwie kobiety przechodzące przez jezdnię. Poszkodowane trafiły do szpitali, niestety życia jednej z nich nie udało się uratować. Sprawca potrącenia miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie.

