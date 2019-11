​Czworo dzieci w wieku od niespełna roku do pięciu lat przebywało pod opieką swojej kompletnie pijanej babci. Kobieta miała ponad 3,5 promila alkoholu. Na domiar złego, rodzice którzy w trakcie policyjnej interwencji wrócili do domu, również byli pod wpływem alkoholu. Zdolna do opieki nad dziećmi okazała się dopiero 67-letnia prababcia.

REKLAMA