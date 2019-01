Policja zatrzymała 54 letniego mężczyznę, który z wtorku na środę, jeżdżąc po ulicach Opolu pod wpływem alkoholu spowodował wypadek i uszkodził kilka zaparkowanych samochodów.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Jak informuje opolska policja, swój rajd 54 latek rozpoczął we wtorek późnym wieczorem. Wyjeżdżając z parkingu przy ulicy Wrocławskiej staranował pięć zaparkowanych samochodów, a następnie ruszył w dalszą drogę. Kolejnymi ofiarami pirata były dwie osoby, ranne w wypadku drogowym, do którego doprowadził na jednym ze skrzyżowań z ulicą Wrocławską. Obydwaj poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Sprawca wypadku uciekł z miejsca zdarzenia i wjechał w kolejny zaparkowany samochód. W tym momencie dojechał do niego patrol policji. Na widok mundurowych pirat próbował ucieczki. W wydychanym powietrzu miał ponad trzy promile alkoholu. Został zatrzymany. Po wytrzeźwieniu zostaną mu przedstawione zarzuty.



