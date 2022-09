W pierwszym tygodniu po wprowadzeniu nowego taryfikatora punktów karnych Polacy jeździli bezpieczniej – wynika z policyjnych statystyk. Na drogach było mniej wypadków niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zmniejszyła się także liczba zabitych i rannych.

Zdj. ilustracyjne / Piotr Bułakowski / RMF FM

Za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym prawo jazdy straciło w ubiegłym tygodniu 377 kierowców. Rok temu było ich znacznie więcej - 656.

Jest też mniej ofiar na drogach. W przedostatnim tygodniu września 2021 zginęło 40 osób, a w minionym tygodniu - 24. O 50 zmniejszyła się też liczba rannych. 15 i więcej punktów karnych podczas jednej kontroli dostało już kilkuset kierowców.

Jeśli chodzi o niechlubne rekordy po wprowadzeniu nowego taryfikatora, prowadzi kierowca ze Staszowa w świętokrzyskim. Jechał 121 km/h w terenie zabudowanym, wyprzedzał na pasach kilka aut, a potem próbował uciec przed policją i uderzył w radiowóz. Otrzymał 55 punktów karnych i 8,2 tys. mandatu.

Nowy taryfikator punktów karnym - najważniejsze zmiany

Nowy taryfikator punktów karnych zaczął obowiązywać 17 września. Zwiększono w nim maksymalną liczbę punktów karnych nakładanych za jedno wykroczenie z 10 do 15.

15 punktów karnych przewidziane jest np. za niedostosowanie się do sygnałów świetlnych, sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym. Kierowca otrzyma też 15 pkt. za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo wchodzącemu na to przejście, czy za przekroczenie dozwolonej prędkości o więcej niż 70 km/h.



Taką samą liczbę punktów można dostać za objeżdżanie opuszczonych zapór oraz za wjeżdżanie na przejazd w chwili, gdy opuszczanie zapór już się rozpoczęło, wjeżdżanie na przejazd kolejowy przy sygnale czerwonym czy za wjechanie na przejazd, kiedy nie ma możliwości kontynuowania jazdy po drugiej stronie.



15 punktów przewidziano również za kierowanie pojazdem w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, a także w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających. Taką sama liczbę punktów dostaną także osoby, które nie udzielą pomocy ofiarom wypadku, a także kierowcy, którzy będą jechali pod prąd autostradą lub drogą ekspresową.



17 września weszły także w życie przepisy dotyczące tzw. recydywy, w tym podwójne stawki mandatów za przekroczenie prędkości. Chodzi o sytuacje, gdy kierowca ponowie popełni wykroczenie z tej samej grupy w ciągu dwóch lat.