To bezprecedensowy wyrok: maszynista został skazany na więzienie za śmiertelne potrącenie kobiety. Do wypadku doszło na szlaku z Rybnika do Raciborza. "Wyrok jest skandaliczny" - komentuje w rozmowie z portalem rybnik.naszemiasto.pl szef Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce Leszek Miętek.

REKLAMA