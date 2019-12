Takiej sytuacji nie było od 30 lat. Pierwszy raz w historii małopolskiej policji w garnizonie nie ma wakatów - dowiedzieli się reporterzy RMF FM.

Zdj. ilustracyjne / Józef Polewka / RMF FM

Ten rok jest rekordowy, jeśli chodzi o przyjęcia policjantów do służby w Małopolsce. Pracę rozpoczęło 504 funkcjonariuszy, gdy co roku ten poziom wynosił średnio 300 osób.

Dziś do służby trafi po ostatnim naborze 133 policjantów - w ten sposób w garnizonie poziom zatrudnienia wyniesie 100 procent. To ewenement w tej formacji.

Jak tłumaczy komenda wojewódzka w Krakowie, jedną z metod na zapełnienie wakatów było powołanie specjalnej jednostki wyspecjalizowanej w doborze kandydatów na policjantów.

Podania o przyjęcie do małopolskiej policji złożyło w tym roku ponad 1500 osób - przyjęto co trzecią. 30 proc. z nich to kobiety. Nowi policjanci to głównie osoby w wieku 21-30 lat (69 proc.) z wykształceniem średnim (w tym absolwenci klas mundurowych), ale także absolwenci uczelni wyższych, a wśród nich m.in. psycholog, biolog, chemik, biotechnolog, matematyk, pielęgniarz czy specjaliści z dziedziny germanistyki, mechatroniki, energetyki i logistyki.

Małopolska policja zapewnia, że podania można składać cały czas. Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji dostępne są na stronie internetowej małopolskiej policji.

Na koniec zeszłego miesiąca w ośmiu garnizonach brakowało po kilkuset ludzi. Najgorsza sytuacja jest w komendzie stołecznej, gdzie poziom wakatów wynosi około tysiąca. Na Dolnym Śląsku to ponad 600, a w Łódzkiem, Wielkopolsce i Zachodniopomorskiem prawie 500.

Kto może zostać przyjęty do policji?

Jak informuje małopolska policja, komórka ds. doboru nieustannie przyjmuje dokumenty od kandydatów do pracy. Procedura doboru jest jednak czasochłonna - trwa nawet 4 miesiące. Kandydatów czeka test wiedzy, test sprawności fizycznej, test psychologiczny "Multiselect" (który zdaje tylko połowa kandydatów na tym etapie) i rozmowa kwalifikacyjna. Sprawdzany jest też stan zdrowia kandydata.

Po przejściu selekcji kandydat jest przyjmowany do służby. Następnie trafia na półroczne przeszkolenie do jednej ze szkół policyjnych na terenie kraju. Po tym kursie podstawowym odbywa trzymiesięczna adaptację zawodową - pełni służbę patrolową. Po niej wraca do macierzystej jednostki.

Ile zarabia początkujący policjant?

Jeśli chodzi o zarobki nowo przyjętych policjantów, to w przypadku osób do 26. roku życia, otrzymują one uposażenie bez potrącenia składek na podatek dochodowy. Taki policjant po ukończeniu kursu podstawowego otrzymuje "na rękę" około 3500 zł (od 1 stycznia 2019 roku wynagrodzenie funkcjonariusza wzrosło przeciętnie o 655 złotych brutto na etat, a kolejna podwyżka przewidziana jest od 1 stycznia 2020 roku.)