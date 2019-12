W Wigilię, dwa dni Świąt Bożego Narodzenia oraz w piątek, sobotę i niedzielę na polskich drogach doszło do 322 wypadków, w których zginęło 37 osób - wynika ze statystyk Komendy Głównej Policji. Ranne zostały 394 osoby. Zatrzymano 958 nietrzeźwych kierowców.

Miejsce wypadku w miejscowości Dąbrowa / PAP/Krzysztof Świderski /

Według danych KGP doszło do 37 wypadków, w których zginęły 3 osoby, rannych zaś zostało 47 osób. Tego dnia zatrzymano 161 nietrzeźwych kierowców.

Od wtorku w całej Polsce trwała policyjna akcja pod nazwą "Bezpieczny weekend - Boże Narodzenie". Działania zakończono ok. godz. 22 w niedzielę. W tym czasie każdego dnia akcji na drogi wyjeżdżało średnio ok. 5 tys. policjantów ruchu drogowego. Funkcjonariusze widoczni byli głównie w miejscach szczególnie niebezpiecznych, a także na drogach wjazdowych i wyjazdowych z największych miast.



Najbardziej obawiamy się wyników badań trzeźwości kierujących pojazdami - zaznaczył przed rozpoczęciem akcji podinsp. Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego KGP. Jak podkreślił, w ubiegłym roku w okresie świątecznym statystycznie każdego dnia na drogach ginęło 8 osób, a ponad 90 osób dziennie odnosiło obrażenia.



W 2018 r. w ciągu analogicznych sześciu dni doszło do 457 wypadków, w których zginęło 46 osób, a 559 zostało rannych. Policjanci zatrzymali także 1275 kierowców prowadzących pod wpływem alkoholu.