W lasach nadleśnictw Wielbark i Olsztynek zaobserwowano wędrującego samotnie samca żubra. Według warmińsko-mazurskich leśników jest to pierwszy po 1945 roku przypadek pojawienia się żubra w tej części regionu.

Zdj. ilustracyjne / Marcin Bielecki / PAP

Przed kilku dniami dorosłego samca żubra zaobserwował i sfotografował leśniczy z nadleśnictwa Wielbark. Zwierzę wędrowało przez zwarte kompleksy leśne północnej części tego nadleśnictwa. W tym tygodniu prawdopodobnie ten sam żubr był widziany przez mieszkańców Drwęcka w okolicach Olsztynka.

Zdaniem rzecznika Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie Adama Pietrzaka, jest to pierwszy w historii tej dyrekcji, czyli po 1945 roku, przypadek pojawienia się zwierzęcia tego gatunku w tej części woj. warmińsko-mazurskiego. Jak mówił, wędrujący po mazurskich lasach osobnik prawdopodobnie odłączył się od któregoś z wolno żyjących stad. Najbliższe takie stada żyją ponad 130 km dalej - w Puszczy Boreckiej i Knyszyńskiej.



Samce żubrów w okresie godowym wędrują w poszukiwaniu samic w rui. Jeśli im się nie powiedzie, to albo wracają w miejsce, z którego pochodzą albo pozostają na nowym terenie, pędząc żywot starego kawalera - wyjaśnił.



Pietrzak powiedział też, że kilka tygodni wcześniej samotnie wędrującego żubra zaobserwowano również na terenie nadleśnictwa Ostrołęka w woj. mazowieckim. Prawdopodobnie ten sam osobnik był widziany pod koniec września w okolicach Nasielska, czyli niespełna 60 km od Warszawy.



Leśnicy przypominają, żeby w przypadku napotkania żubra nie zbliżać się do niego, tylko spokojnie oddalić na bezpieczną odległość, bo samiec tego gatunku może wykazywać w okresie godowym zachowania agresywne.



Żubr (Bison bonasus) jest największym ssakiem zamieszkującym nasze lasy, objętym całkowitą ochroną gatunkową. Według danych GDOŚ pod koniec 2017 r. w Polsce żyło ponad 1800 żubrów, w tym ok. 1600 na wolności oraz ponad 200 w hodowlach.



Największe wolno żyjące stada żyją w Puszczy Białowieskiej (654 osobniki), Bieszczadach (487), Zachodniopomorskiem (216), Puszczy Knyszyńskiej (158) i Puszczy Boreckiej (120). W kwietniu tego roku wypuszczono w Puszczy Augustowskiej siedem osobników, które stworzą zalążek nowego stada na tym terenie.

(mpw)