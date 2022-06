Przygotowania do wizyty dziecka u dentysty powinny rozpocząć się już w domu. Tak przekonuje w swojej książce "Zajączek u dentysty" stomatolog i mama dwóch córek Paulina Kosiniak-Kamysz. Książka - wydana pod patronatem RMF FM - ma premierę w ten weekend.

Paulina Kosiniak-Kamysz prezentuje książeczkę „Zajączek u dentysty” / RMF FM

Książeczka ma przygotować dziecko do pierwszej w jego życiu wizyty w gabinecie stomatologicznym. Jest skierowana do najmłodszych pacjentów, maluchów w wieku od roku do 4 lat - mówi nam dentystka Paulina Kosiniak-Kamysz.

Jak przyznaje, pomysł projektu dla dzieci miała w głowie już od czasu studiów. Zawsze uwielbiała pracować z dziećmi, a najbardziej ze wszystkich wizyt kochała te pierwsze - adaptacyjne - podczas których przenosiła dzieci w zaczarowany świat zębów.

Paulina Kosiniak-Kamysz zaznacza, że to najważniejsza wizyta w życiu małego pacjenta, która procentuje na całe jego życie.

Cytat Wiem, jak czasem dużą traumą jest dla malucha pierwsza wizyty u dentysty. Jeżeli rodzic najpierw przeczyta w domu książkę z dzieckiem, na pewno strach i obawy przed przyjściem do stomatologa będą o wiele mniejsze - mówi Paulina Kosiniak-Kamysz.

Spotkanie ze słodkim Zajączkiem w domowym bezpiecznym zaciszu będzie najlepszym rozpoczęciem zdrowej przygody, która zaprocentuje na całe życie - podkreśla.

Paulina Kosiniak-Kamysz / RMF FM

Obrazki w niej to autentyczne zabawki, jakimi bawią się moje córki. To między innymi czerwona piłeczka Zosi, gumowa kaczka czy niebiski samochodzik po kuzynie Igorku - wylicza Kosiniak-Kamysz.

Do książki - jak opisuje - dołączone są materiały dźwiękowe charakterystyczne dla wizyty w gabinecie stomatologicznym, np. dźwięk mikrosilnika czy ssaka dentystycznego.

/ Materiały prasowe

Książka jest przygotowaniem pacjenta do wizyty na zasadzie zabawy.

Sztandarowe hasło każdego stomatologa to profilaktyka. Zajączek żegnając się ze swoją ulubioną panią doktor Zajączkową - pani doktor żegna się w geście "Do zobaczenia na kolejnej wizycie już wkrótce". Chodzi o to, żeby przyzwyczaić małego pacjenta, że są to wizyty odbywające się cyklicznie. Głównym przesłaniem jest to, że odwiedzamy dentystę nie wtedy, kiedy boli, ale wtedy kiedy trzeba - mówi Paulina Kosiniak-Kamysz.

"Zajączek u dentysty" Pauliny Kosiniak-Kamysz z ilustracjami Gabrieli Cichowskiej od czerwca w księgarniach. Książka została wydana przez wydawnictwo Kinderkulka.