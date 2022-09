W Dzienniku Ustaw opublikowana została w ustawa pozwalającą przekazać samorządom blisko 13,7 mld zł - pieniądze mają zostać przekazane jeszcze w 2022 r. Zacznie obowiązywać we wtorek. Wcześniej, w sobotę, podpisał ją prezydent Andrzej Duda.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W poniedziałek opublikowano w Dzienniku Ustaw nowelizację ustawy o dochodach JST (jednostek samorządu terytorialnego), która przewiduje przekazanie samorządom dodatkowych 13,7 mld zł jeszcze w 2022 r. Dokument został w sobotę podpisany przez prezydenta Andrzeja Dudę. Nowelizacja ustawy zacznie obowiązywać we wtorek.

Dodatkowe środki (w wysokości blisko 13,7 mld zł) to dwie kwoty składowe. Pierwsza w wysokości 7 mld 793 mln zł nawiązuje do wysokości części rozwojowej subwencji ogólnej, która zostałaby przekazana odpowiednio do gmin, powiatów i województw w roku 2023. Środki z tej kwoty otrzymają wszystkie jednostki - proporcjonalnie do wysokości dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT planowanych na rok 2023.

Druga kwota składowa (5 mld 880 mln zł) ma odpowiadać części rozwojowej subwencji ogólnej i zostanie rozdzielona na części przysługujące poszczególnym rodzajom JST, tj. gminom, powiatom i województwom proporcjonalnie do wysokości udziału planowanych na rok 2023 dochodów z tytułu udziałów we wpływach z PIT.

Zgodnie z nowymi przepisami kwota w wysokości blisko 7,8 mld zł ma zostać rozdzielona między: gminy - w wysokości ponad 5,7 mld zł; powiaty (ponad 1,6 mld zł); województwa (ponad 434 mln zł). Dzięki nowelizacji każda z gmin otrzyma nie mniej niż 2,9 mln zł; powiaty nie mniej niż 6,1 mln zł; województwa nie mniej niż 32,7 mln zł.

Ustawa zobowiązuje jednostki samorządu terytorialnego do przeznaczenia na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15 proc. kwot otrzymanych w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Nowelizacja zakłada również zwiększenie do 5,75 proc. wysokości udziału związku metropolitalnego w województwie śląskim we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze tego związku.

Nowe przepisy przewidują ponadto, że ze względu na wcześniejsze zasilenie finansowe samorządów w roku 2023 nie otrzymają one części rozwojowej subwencji ogólnej.

Ustawa zawiera także przepisy dotyczące m.in. stworzenia regulacji, które będą umożliwiać dofinansowanie rzecznych przepraw promowych do czasu oddania do użytkowania mostu lub tunelu zastępującego dotychczasową rzeczną przeprawę promową. Chodzi o uniknięcie sytuacji, kiedy to po oddaniu mostu lub tunelu przeprawy promowe nadal będą dofinansowywane z budżetu.

Nowelizacja przewiduje również podwojenie środków jakie są przeznaczone na tzw. dodatki ratownicze dla OSP, które są wypłacane dla tych osób, które przeszły już na emeryturę. Jak tłumaczyli podczas prac nad ustawa w Sejmie przedstawiciel rządu, zwiększenie środków wynika z większej niż to wcześniej szacowano liczby osób uprawnionych do otrzymania takiego dodatku.