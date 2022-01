Pielęgniarki i położne ze szpitala wojewódzkiego im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Lublinie zapowiedziały na najbliższy poniedziałek dwugodzinny strajk ostrzegawczy. Chodzi o spór w sprawie wynagrodzeń.

Zdj. ilustracyjne / Karolina Michalik / RMF FM

Zawiadomienie o organizacji akcji protestacyjnej przyjąłem ze zdumieniem, w związku z tym, że mediacje nie zostały jeszcze zakończone - powiedział dyrektor szpitala im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Lublinie Piotr Matej podczas zwołanej w piątek konferencji prasowej.

W jej trakcie odniósł się do zapowiedzi strajku ostrzegawczego zaplanowanego w poniedziałek przez zarząd Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych działającego przy tym szpitalu. W czwartek odbyłem spotkanie z kierownikami oddziałów. Poprosiłem zarówno kierownictwo pionów pielęgniarskich, jak i lekarskich o przekaz do personelu pielęgniarskiego, by pacjentów nie opuszczali. Są przeróżne formy rozmowy, dialogu, czy nawet nacisku na pracodawcę, ale dzisiaj pozbawienie pacjentów tej najważniejszej opieki jest dla mnie niezrozumiałe i niedopuszczalne - ocenił szef placówki.





O co chodzi w sporze?

Jak wskazał Matej, największy problem dotyczy interpretacji zapisu kończącego spór zbiorowy z 2018 r. w sprawie cyklicznego, co półrocznego podwyższania wynagrodzeń pielęgniarek i położnych. Dodał, że zdaniem związkowców to porozumienie nie jest realizowane. Minister zdrowia tzw. dodatek Zembalowy swoim rozporządzeniem nakazał wliczyć do wynagrodzenia zasadniczego. To się stało faktem. W związku z tym strona społeczna dzisiaj uważa, że ten dodatek należy wyłączyć z wynagrodzenia zasadniczego - powiedział dyrektor.



W przesłanym w piątek do mediów oświadczeniu, Zarząd Zakładowej Organizacji Związkowej OZZPiP przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Lublinie zapowiedział na poniedziałek dwugodzinny strajk ostrzegawczy. Informacje o strajku ostrzegawczym zostały przekazane pracodawcy w ustawowym terminie. Od ostatniej mediacji tj. 30 grudnia 2021 r. pracodawca nie podjął jakichkolwiek działań, które dawałyby nadzieję na zażegnanie sporu zbiorowego i zawarcie porozumienia - napisano w komunikacie.





Interpretacja zapisów czy brak pieniędzy?

Pełnomocnik związkowców Ewa Wronikowska przypomniała, że "strajk ostrzegawczy polega na powstrzymaniu się od wykonywania pracy". Odnosząc się do problemów dotyczących interpretacji zapisów w sprawie cyklicznego podwyższania wynagrodzeń pielęgniarek i położnych w szpitalu im. Kard. Stefana Wyszyńskiego poinformowała, że pojawiły się one dopiero na etapie mediacji.- dodała pełnomocnik.Zdaniem związkowców, tzw. dodatek Zembalowy "należy wyłączyć z wynagrodzenia zasadniczego, ponieważ podwyżki powinny być finansowe ze środków wygospodarowanych przez pracodawcę".- zaznaczyła Ewa Wronikowska.