Do groźnego wypadku drogowego doszło w Miodarach niedaleko Oleśnicy na Dolnym Śląsku. Rannych zostało pięcioro dzieci.

Zdjęcie ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Do zdarzenia doszło na drodze powiatowej. Zderzyły się autobus i bus. Tym ostatnim jechało siedem osób, w tym pięcioro dzieci w wieku 7 i 8 lat. To właśnie one mają lekkie stłuczenia. Lekarz stwierdził, że nie ma potrzeby, by przewozić je do szpitala.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że autobus wjechał w zaspę i wpadł w poślizg, po czym czołowo zderzył się ze szkolnym busem.



Kierowca autobusu uciekł w z miejsca wypadku. Został już zatrzymany przez policję.