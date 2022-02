Jeżeli dzisiaj w Polsce urodzi się ponad tysiąc dziewczynek, jedna z nich będzie mieć szansę na numer PESEL złożony z samych dwójek - 22222222222. Taką możliwość daje dzisiejsza data: 22.02.2022.

PESEL złożony z samych dwójek? Dziś jest na to szansa! / shutterstock / Shutterstock

Możliwość automatycznego wygenerowania takiego numeru PESEL daje konstrukcja jedenastu cyfr, jakie składają się na PESEL. Początek PESEL-u to data urodzenia. Przedostatnia cyfra oznacza płeć. Parzyste cyfry: 0, 2, 4, 6 i 8 oznaczają dziewczynkę. Ostatnia cyfra to liczba kontrolna. Ona nie jest losowana, tylko wyliczana z ciągu cyfr, które ją poprzedzają. Jak podstawimy "dwójki", to algorytm też da nam tu cyfrę "2". Cyfry między siódmą a dziesiątą zależą od liczby urodzeń, tak jak rejestrowane są urodzenia, podstawia się je do specjalnego algorytm - tłumaczy w rozmowie z naszym reporterem Przemysławem Chiluta z Wydziału Zarządzania Danych w Kancelarii Premiera (Cyfryzacja KPRM).

Szanse są, ale nieduże

Według ekspertów, prawdopodobieństwo, że w Polsce urodzi się dziecko, które dostanie numer PESEL złożony z samych dwójek, jest niewielkie. Musiałaby być to dziewczynka i urodzeń dziewczynek dzisiaj musiałoby być powyżej tysiąca. 999 urodzeń nie da szans na PESEL złożony z samych dwójek. Sprawdzaliśmy - od początku tego wieku i od 2000 roku nie było w Polsce dnia, gdy urodziłoby się więcej niż tysiąc dzieci. Najbliżej byliśmy w granicy ośmiuset urodzeń - tłumaczy Przemysław Chiluta. Liczba urodzonych dzisiaj chłopców nie ma najmniejszego znaczenia, bo decyduje m.in. przedostatnia cyfra, która w numerze PESEL zależy od płci dziecka. Dziennie w Polsce rodzi się średnio ok. tysiąca dzieci. Średnio ponad pół tysiąca spośród nich to dziewczynki - dodaje w rozmowie z RMF FM.

"Nie ma w Polsce osoby z PESEL-em z jedną cyfrą"

Do tej pory nie zidentyfikowaliśmy w Polsce osoby, która miałaby PESEL złożony z tych samych cyfr, na przykład 11111111111 albo 88888888888. Pierwszych sześć cyfr w PESEL-u nadawanym dzieciom urodzonym dzisiaj to "dwójki", bo miesiąc luty oznaczany jest w PESEL-u jako "22", tak dzieje się w XXI wieku, zgodnie z przyjętą odgórnie zasadą. Dziecko urodzone w marcu będzie miało PESEL z trzecią cyfrą "2" - podkreśla ekspert.

Zdaniem specjalistów, jeśli nawet zdarzyłoby się, że we wtorek w Polsce urodzi się więcej niż tysiąc dziewczynek, o tym, która z nich miałaby największe szanse na PESEL złożony z samych dwójek, zdecyduje nie godzina urodzenia (nie zasada "im później, tym szanse większe"), tylko godzina rejestracji urodzenia w Urzędzie Stanu Cywilnego.