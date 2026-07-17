PAŻP walczy o odblokowanie środków. Sprzeciw wysłany do Brukseli

RMF24

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej złożyła do sądu w Brukseli formalny sprzeciw wobec zajęcia środków należnych Agencji z tytułu opłat trasowych „w sprawie sądowej całkowicie niezwiązanej z PAŻP”. Chodzi o spór Polski z koncernem Pfizer dotyczącym dostawy szczepionek przeciw Covid-19. „Agencja podejmuje wszelkie dostępne działania w celu ochrony swoich praw” - czytamy w oświadczeniu.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej znalazła się w trudnej sytuacji po tym, jak jej wierzytelności z tytułu opłat trasowych zostały zajęte w ramach sprawy sądowej całkowicie niezwiązanej z działalnością Agencji.

„PAŻP podejmuje wszelkie dostępne działania w celu ochrony swoich praw. Działania te są prowadzone w ścisłej współpracy ze Skarbem Państwa, Prokuratorią Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozostałymi zaangażowanymi w proces interesariuszami krajowymi i międzynarodowymi. Kolejnym etapem sprawy będzie rozprawa wstępna przed właściwym sądem - w połowie sierpnia” - czytamy w komunikacie.

Równolegle do działań prawnych prowadzone są prace rządowe, których celem jest zapewnienie Agencji odpowiedniej płynności finansowej, adekwatnej do przychodów z opłat trasowych. Dzięki temu PAŻP ma utrzymać stabilność.

O co chodzi w sporze?

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) poinformowała w ubiegłym tygodniu, że otrzymała od Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol) informację o zajęciu wierzytelności PAŻP z tytułu należnych jej opłat trasowych; ma to związek z wyrokiem sądu w sprawie Pfizer vs. Polska. Agencja wskazywała, że opłaty trasowe pobierane przez Eurocontrol stanowią ponad 80 proc. jej przychodów i są podstawowym źródłem finansowania działalności. PAŻP zapewniła jednocześnie, że nie ma ryzyka ograniczenia działalności ani zwolnień pracowników.

Premier Donald Tusk zapowiedział w zeszły piątek, że rząd nie pozostawi PAŻP bez wsparcia finansowego. Podkreślił, że prowadzone są działania mające rozwiązać problem wynikający ze sporu z koncernem Pfizer, jednocześnie zaznaczając, że postępowanie dotyczy kontraktu zawartego przez poprzedni rząd na dostawy szczepionek przeciw Covid-19.

Z kolei minister infrastruktury Dariusz Klimczak poinformował, że po otrzymaniu informacji o zajęciu wierzytelności, rozmawiał z ministrem finansów o zabezpieczeniu środków dla PAŻP. Według szacunków do zapewnienia funkcjonowania agencji do końca roku potrzebne będzie około 1 mld zł dodatkowego finansowania. Minister zaznaczył jednocześnie, że PAŻP dysponuje środkami pozwalającymi na normalne funkcjonowanie w najbliższych miesiącach, a bezpieczeństwo żeglugi powietrznej pozostaje priorytetem.

Dodał, że nad rozwiązaniem sytuacji pracują wspólnie zespoły Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak poinformował w czwartek, że blokada przez Eurocontrol opłat trasowych, w związku z wyrokiem w sprawie Pfizer przeciwko Polsce, pozbawia PAŻP setek milionów złotych miesięcznie.

Wyrok w sprawie szczepionek

Spór dotyczy umowy zawartej przez Komisję Europejską z koncernem Pfizer w imieniu państw członkowskich UE na dostawy szczepionek przeciw Covid-19. Polska w 2022 r. odmówiła odbioru części zamówionych dawek, argumentując m.in. zmianą sytuacji epidemicznej i skutkami wojny w Ukrainie. We wrześniu 2023 r. Pfizer skierował sprawę do sądu w Brukseli.

1 kwietnia 2026 r. belgijski sąd pierwszej instancji orzekł, że Polska powinna odebrać około 64 mln dawek szczepionek i zapłacić koncernowi 5,644 mld zł, a także pokryć koszty procesowe wynoszące około 170 mln zł. Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało wykorzystanie wszystkich dostępnych środków prawnych w celu zmiany nieprawomocnego wyroku. Termin na wniesienie apelacji wynosi 60 dni od doręczenia Polsce odpisu orzeczenia wraz z nakazem zapłaty.