Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar skomentował ogłoszone w poniedziałek nazwiska kandydatów Prawa i Sprawiedliwości na sędziów Trybunału Konstytucyjnego. To Stanisław Piotrowicz, Krystyna Pawłowicz i Elżbieta Chojna-Duch. "Jeśli doszło do tak wielkiego upolitycznienia TK, jeśli jego działania są w dużej mierze podporządkowane partii rządzącej, to nie ma znaczenia, kto tam zasiada" – ocenił RPO. "To organ, który już dawno stracił swoją wiarygodność i znaczenie dla nas jako obywateli i nad tym ubolewam" – dodał.

