Do parlamentarnego koła Polski 2050 dołącza nowy parlamentarzysta. To Paweł Zalewski, związany wcześniej z Platformą Obywatelską. "Polska 2050 to dziś główna partia na opozycji, która prowadzi poważne prace programowe" - ocenił Zalewski.

Paweł Zalewski / Wojciech Olkuśnik / PAP

Paweł Zalewski wystąpił na konferencji prasowej z liderem Polski 2050 Szymonem Hołownią.



(Zalewski - przyp. red.) to uczestnik obrad Okrągłego Stołu, to człowiek, który - proszę też zwrócić na to uwagę - był i w PiS, był też członkiem PO. Dziś dołącza do Polski 2050, a my serdecznie go na pokładzie witamy, licząc na to, że bardzo wzmocni naszą nadzieję na to, że dziś scenę polityczną w Polsce trzeba zdepolaryzować, odejść od tego wyniszczającego (...) sporu między dwiema wielkimi siłami politycznymi - powiedział Hołownia. Podkreślił, że Zalewski to wybitny specjalista w zakresie polityki międzynarodowej i tą właśnie tematyką będzie się zajmował.

Szymon Hołownia i Paweł Zalewski / Wojciech Olkuśnik / PAP

Zalewski dziękował za zaproszenie do koła Polski 2050 i podkreślił, że został przyjęty "bardzo serdecznie i bardzo profesjonalnie". Zaznaczył jednocześnie, że "zaważyły argumenty polityczne, bo to decyzja polityczna".



Przyjąłem propozycję, zaproszenie do Polski 2050 także biorąc pod uwagę to doświadczenie, o którym mówił Szymon - wiem i doświadczyłem tego, jak rujnująca dla Polski jest sytuacja, w której dwie główne partie polityczne zawładnęły emocjami Polaków, w której ta walka odbywa się kosztem polskich interesów, interesów polskich rodzin, w której chodzi tak naprawdę o władzę, a nie o służenie Polakom - powiedział polityk.



14 maja Paweł Zalewski został wykluczony z Platformy Obywatelskiej. W ubiegły wtorek wycofał swój wniosek o przywrócenie do PO.



Koło parlamentarne Polski 2050 liczyć będzie teraz 8 posłów. Należy do niego również 1 senator.