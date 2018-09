Papież Franciszek wyruszył w 25. zagraniczną pielgrzymkę. Odwiedził m.in. Litwę. Ta wizyta jest szczególna, bo przypada w ćwierćwiecze wizyty św. Jana Pawła II w republikach bałtyckich. W weekend poznaliśmy także laureatów nagród 43. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Złote Lwy zdobyła „Zimna Wojna” Pawła Pawlikowskiego, a „Kamerdyner” Filipa Bajona został wyróżniony Srebrnymi Lwami. Mocno zmieniła się pogoda - spadła temperatura, a w wysokich partiach Tatr pojawił się nawet śnieg. Na ulicach Warszawy w sobotę protestowali pracownicy budżetówki, domagając się podwyżek. A w Niemczech… ruszył największy na świecie festiwal piwny - Oktoberfest. Impreza potrwa ponad dwa tygodnie.

Papież w Wilnie: Moja wizyta odbywa się w szczególnym momencie

Papież Franciszek w sobotę wyruszył w podróż na Litwę, Łotwę i do Estonii. To jego 25. zagraniczna pielgrzymka.



W pierwszym przemówieniu wygłoszonym po przybyciu do Wilna, stolicy Litwy, powiedział, że odwiedza ten kraj w szczególnym momencie, gdy obchodzi on stulecie odzyskania niepodległości. Przywołał też pielgrzymkę św. Jana Pawła II sprzed 25 lat.



W Ostrej Bramie w Wilnie oznajmił, że ludzie zbudowali zbyt wiele twierdz. Apelował, by nie budować murów, lecz przyjmować obecność i różnorodność innych jako dar i bogactwo. Franciszek oddał też hołd ofiarom getta w Wilnie w przypadającą w niedzielę 75. rocznicę jego likwidacji. Towarzyszyła mu prezydent Dalia Grybauskaite. Odwiedził też Muzeum Okupacji i Walk o Wolność.



"Zimna wojna" Pawła Pawlikowskiego laureatem Złotych Lwów

"Zimna wojna" Pawła Pawlikowskiego została nagrodzona w sobotę Złotymi Lwami, "Kamerdyner" Filipa Bajona - Srebrnymi. Laureatów głównych nagród 43. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni ogłoszono w sobotę wieczorem.



Zimna wojna" została wcześniej doceniona w Cannes za reżyserię. To opowieść oparta na polskiej muzyce ludowej, z jazzem i piosenkami paryskich barów minionego wieku w tle, o miłości dwójki ludzi, którzy nie umieją żyć bez siebie, ale jednocześnie nie potrafią być razem. Akcja melodramatu dzieje się w latach 50. i 60. ubiegłego wieku, m.in. w Polsce, Berlinie, Jugosławii i Paryżu.



Wysoko w Tatrach spadł śnieg

W weekend mocno zmieniła się pogoda. Spadła temperatura, a w Tatrach od wysokości 1800 metrów spadł w sobotę pierwszy w tym sezonie śnieg. Temperatura na Kasprowym Wierchu spadła do minus jednego stopnia.



Sobota była też ostatnim dniem kalendarzowego lata.

Tysiące pracowników budżetówki na ulicach Warszawy

"Trzeba być ślepcem, żeby nie zauważyć, że sytuacja pracowników w Polsce się poprawiła" - mówił w rozmowie z reporterem RMF FM Patrykiem Michalskim wiceminister w rządzie PiS Jarosław Sellin. Tymi słowami byli oburzeni protestujący w sobotę w Warszawie. Nauczyciele, strażacy, urzędnicy sądowi, pracownicy służby zdrowia, opieki społecznej i tysiące innych pracowników budżetówki zrzeszonych w OPZZ - domagają się natychmiastowych podwyżek.

Takiej siły rząd nie można zlekceważyć - mówili manifestujący. Aleje Ujazdowskie były wypełnione po brzegi. Jeśli będzie godna płaca, to i emerytura również będzie godna. Czujemy się niedoceniani. Potrzebne jest jeszcze dużo zmian ustawowych, żebyśmy wszyscy mogli być zadowoleni - przekonywali protestujący.

W Monachium rozpoczął się największy festiwal piwny na świecie

Święto piwa - Oktoberfest - uroczyście rozpoczęto w sobotę na błoniach Theresienwiese w Monachium. Przez 16 dni w mieście będzie panował "stan wyjątkowy". To już 185. Oktoberfest - największy festiwal piwny na świecie.



Pierwszy kufel specjalnie warzonego piwa otrzymał - jak każe tradycja - premier Bawarii. Po raz pierwszy wystąpił w tej roli na Oktoberfest Markus Soeder, który na czele bawarskiego rządu stanął w marcu tego roku. Oktoberfest jest być może najpiękniejszą i największą wizytówką Bawarii - powiedział Soeder.



Kufel piwa kosztuje w tym roku na Oktoberfest 11,50 euro. Organizatorzy piwnego święta spodziewają się około 6 mln gości.



Wjechał porsche na rynek w Poznaniu

Policja zatrzymała w niedzielę 47-latka, który mimo obowiązujących zakazów wjechał samochodem na płytę Starego Rynku w Poznaniu. Uciekając zniszczył radiowozy.



Zasuwał tak, że ludzie uciekali we wszystkich kierunkach- powiedział reporterowi RMF FM pan Simon, świadek tego zdarzenia - Jechał przez rynek 80 km/h. Pojawił się radiowóz i on tarasami między restauracjami pędził. Prawie ludzi staranował.