Kilkanaście czołgów, działa przeciwpancerne, pływające transportery opancerzone i wojskowe samochody. Jest też prezydencka limuzyna, która woziła trzech prezydentów RP, później służyła policji do transportu świadków koronnych. To tylko namiastka tego, co można zobaczyć w otwartym we wtorek w Poznaniu Muzeum Broni Pancernej.

