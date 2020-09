Uwaga na oszustów, którzy w czasie epidemii próbują wyłudzić nasze dane osobowe, udając lekarzy. Przed takimi działaniami przestępców ostrzega Narodowy Fundusz Zdrowia.

Do pacjentów dzwonią osoby, które twierdzą, że są lekarzami. Powołują się Narodowy Fundusz Zdrowia i informują że najbliższa przychodnia jest zamknięta. Proponują za to pomoc w wystawieniu recepty, stawiają jednak warunek - pacjent musi im podać swoje dane osobowe. Do tej pory takie telefony odbierali przede wszystkim starsi pacjenci, ze wschodniej Polski.

Do Delegatury Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Białej Podlaskiej dotarła informacja o działaniach osoby z Lublina podającej się za lekarza, która chce wyłudzić dane osobowe. Sprawa dotyczy pacjentów zapisanych do NZOZ Ośrodek Zdrowia w Tucznej. Oszust dzwonił do pacjentów, informując ich, że przychodnia jest zamknięta i proponował wystawienie recepty. Takie telefony otrzymały osoby w wieku od 54 do 76 lat.

Narodowy Fundusz Zdrowia prosi osoby starsze o nieprzykazywanie telefonicznie jakichkolwiek danych osobowych nieuprawnionym osobom.