Bezczelnością jest twierdzenie, że my, Polacy i Polska jest komukolwiek cokolwiek winna w związku z II wojną światową. Nie my ją rozpętaliśmy, nie my uczyniliśmy szkody - powiedział prezydent Andrzej Duda po podpisaniu ustawy o odbudowie Pałacu Saskiego.

