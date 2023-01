Niemal połowa zimy za nami, a niektórzy kierowcy samochodów osobowych wciąż nie zmienili opon na zimowe. Czy grozi im mandat? Czy polskie prawo przewiduje kary za jazdę zimą na letnich oponach? Jakie rozwiązania przyjęły inne kraje?

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

W ostatnich dniach zima znów zaatakowała, szczególnie na terenach podgórskich. Intensywne opady śniegu spowodowały poważne utrudnienia na drogach Podhala. Jak podała policja, wielu turystów, którzy przyjechali na ferie pod Tatry, nie zmieniło opon na zimowe.

Zmiana opon na zimowe. Co mówi prawo?

W przeciwieństwie do niektórych krajów, w Polsce nie wprowadzono dotąd ustawowego obowiązku zmiany opon na zimowe, który miałby obowiązywać w wyznaczonych terminach w zimie.

Polska wciąż należy do tych państw, w których kierowca sam decyduje o tym, czy zmienić opony z letnich na zimowe. Niedawna zmiana taryfikatora mandatów i punktów karnych wciąż nie zmusza kierowców aut osobowych do jazdy na oponach zimowych.

Niewłaściwe opony. Możliwy wysoki mandat

Mimo że ustawa nie zmusza Polaków do zmiany opon, nie oznacza to, że za jazdę na niewłaściwych oponach nic nam nie grozi. Sytuacja ulega zmianie, jeśli korzystając ze złych opon zagrażamy bezpośrednio innym uczestnikom ruchu.

W związku z brakiem nakazu jazdy na oponach zimowych policjant nie ukaże kierowcy za sam fakt poruszania się po śniegu na oponach letnich.

Wysoka kara grozi jednak zły stan ogumienia. Policjant może zwrócić uwagę na: zużycie bieżnika opony poniżej 1,6 mm, uszkodzenie bieżnika, czy wybrzuszenie opony.

Za wspomniane wykroczenia kierowcy grozi mandat od 20 zł do nawet 3 tys. zł.

Policjant może także odebrać kierującemu dowód rejestracyjny (blokując go jednocześnie w bazie CEP), a nawet zdecydować o natychmiastowym wycofaniu pojazdu z ruchu.

Opony zimowe. Prawo w innych krajach

Kraje europejskie można podzielić na trzy kategorie, biorąc pod uwagę przepisy dotyczące zmiany opon na zimowe.

Polska należy do grupy krajów, w których prawo nie nakazuje zmiany opon na zimowe. W grupie tej są także m.in.: Wielka Brytania, Irlandia, Węgry, czy Ukraina.

W Norwegii, Austrii, Litwie, Łotwie, Estonii opony zimowe są obowiązkowe w określonych terminach. Na przykład w Austrii jeździ się na oponach zimowych od 1 listopada do 15 kwietnia.

Trzecia grupa to kraje, w których opony zimowe są obowiązkowe w określonych sytuacjach. Do tej grupy należy najwięcej państw, m.in. Szwecja, Niemcy, czy Francja. W Niemczech obowiązkowe jest używanie opon zimowych w warunkach zimowych, jak śnieg, lód czy błoto pośniegowe. We Francji o konieczności posiadania opon zimowych decydują znaki drogowe oraz warunki zimowe.