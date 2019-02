W Racławicach Śląskich doszło do wybuchu instalacji do produkcji spirytusu w jednym z domów jednorodzinnych. Dwie osoby zostały ranne.

Zdj. ilustracyjne / Archiwum RMF FM

Do zdarzenia doszło na piętrze dwukondygnacyjnego domu w Racławicach Śląskich. Eksplozja uszkodziła konstrukcję pierwszego piętra. W jej wyniku poparzeniu uległo dwóch lokatorów mieszkania w wieku 30 i 60 lat. Według nieoficjalnych informacji to ojciec i syn. Obydwaj zostali przewiezieni do szpitali w Kędzierzynie-Koźlu i specjalistycznej placówki w Siemianowicach Śląskich.

Według wstępnych ustaleń przyczyną eksplozji był zapłon oparów alkoholu z bojlera będącego częścią instalacji do destylacji alkoholu. Na miejscu pracuje policja, która ma ustalić okoliczności zdarzenia.

Mieszkańcom lokalu na parterze nic się nie stało.