Najważniejsze jest dla mnie, by w pierwszej kolejności z pilną opinią Komisji Weneckiej zapoznali się senatorowie; mam nadzieję, że pozwoli nam ona obiektywnie podjąć finalne decyzje ws. nowelizacji ustaw sądowych - powiedział w czwartek marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Z kolei senator PiS Marek Pęk, ocenił, że jest to opinia kagańcowa, która Opinia Komisji Weneckiej w sprawie nowelizacji ustaw sądowych to opinia "kagańcowa", która „ubezwłasnowolnia suwerenny parlament polski w przeprowadzaniu reformy sądownictwa”.

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki / Paweł Supernak / PAP

Komisja Wenecka oceniła w wydanej w czwartek opinii na temat nowelizacji ustaw sądowych, że niektóre z zapisów przyjętych przez Sejm mogą być postrzegane jako dalsze osłabienie niezależności wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Zarekomendowała, by nie przyjmować zapisów w sprawie rozszerzenie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Nowelą zajmuje się na obecnym posiedzeniu Senat.

Dziękujemy Komisji Weneckiej za to, że tak poważnie podeszła do tak ważnego dla Polski zagadnienia - powiedział Grodzki dziennikarzom. Poinformował, że opinia Komisji Weneckiej została umieszczona na stronie internetowej Senatu.

Natomiast najważniejsze jest dla mnie to, by zapoznali się z tym dokumentem w pierwszej kolejności państwo senatorowie, bo po przerwie wznowimy obrady na temat ustaw sądowych zwanych przez niektórych kagańcowymi. Do tego czasu mam nadzieję, że panie i panowie senatorowie będą mogli się zapoznać z raportem Komisji Weneckiej - powiedział marszałek Senatu.

Według niego "to oznacza, że dyskusja będzie mogła być jeszcze bogatsza i jeszcze ciekawsza, i pozwoli nam obiektywnie podjąć finalne decyzje".

PiS: To opinia kagańcowa

Na konferencji prasowej senatorowie PiS ocenili, że czwartkowa opinia Komisji Weneckiej jest zdumiewająca. Ja mogę powiedzieć, ryzykując, że nawet oburzająca, ponieważ wzywa się nas w tej opinii, delikatnie mówiąc, rekomenduje się, żebyśmy rezygnowali ze wszystkich reform, które do tej pory przeprowadziliśmy - powiedział senator PiS Michał Seweryński.

Senator Marek Pęk, nawiązując do określenia nowelizacji ustaw sądowych używanego przez niektórych z jej przeciwników, ocenił, że opinia Komisji Weneckiej to "opinia kagańcowa". To jest opinia, która ubezwłasnowolnia suwerenny parlament polski w przeprowadzaniu reformy, której materia jest przeznaczona właśnie do realizacji przez parlamenty narodowe - podkreślił senator.



Jego zdaniem zakwestionowanie przez Komisję wyroku Trybunału Konstytucyjnego, zgodnie z którym sposób obsadzania KRS jest zgodny z konstytucją, jest skandaliczne. Skandaliczny jest również kategoryczny ton tej opinii, która wręcz rekomenduje nam konkretne kroki. To nie jest opinia, to jest tak naprawdę polecenie - powiedział.



Z przykrością, jak mówił Pęk, senatorowie PiS stwierdzili, że ich rozmowa z przedstawicielami KW nie miała sensu i w żaden sposób w opinii nie są odzwierciedlone ich tłumaczenia na temat celu noweli, jej przepisów i podstaw prawnych.



Mamy takie głębokie wrażenie, że ta opinia była napisana, zanim jeszcze przedstawiciele Komisji Weneckiej przyjechali tutaj z nami rozmawiać - podkreślił senator.

O ile PiS w kraju lekceważy opinię Komisji Weneckiej, o tyle zagranicą jest ona bardzo szanowana i traktowana jako taki wzór - odpowiadał Bogdan Klich z PO.





Opinia Komisji Weneckiej

Komisja Wenecka na swojej stronie internetowej opublikowała opinię na temat zmian w ustawach dotyczących sądów powszechnych, które proponuje Prawo i Sprawiedliwość. "Nowelizacja ustaw sądowych może być postrzegana jako dalsze osłabienie wymiaru sprawiedliwości w Polsce" - czytamy w dokumencie.

Ponadto komisja zwraca uwagę, że wolność słowa i zrzeszania się sędziów są poważnie zagrożone, polskim sędziom władza chce uniemożliwić badanie - na podstawie prawa europejskiego - czy inne sądy są "niezależne i bezstronne".

Komisja zachęca też, żeby nie przyjmować tych zmian. Rekomenduje też nowelizację ustawy o KRS i powrót do wyboru jej 15 członków przez sędziów, a nie polityków.

Radzi też rewizję składu dwóch nowych izb Sądu Najwyższego, i zwiększenie wpływu samorządów sędziowskich na mianowanie, awansowanie i odwoływanie sędziów, a także taki sposób wskazania kandydata na I prezesa Sądu Najwyższego, żeby cieszył się on znaczącym poparciem sędziów.