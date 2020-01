Jacek Izydorczyk - były ambasador RP w Tokio - skierował do prokuratury i Najwyższej Izby Kontroli "zawiadomienie o popełnieniu przestępstw przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków, poświadczeń nieprawdy, przeciwko ochronie informacji, tworzenia fałszywych dowodów oraz pomówień" - informuje Onet. To doniesienie dotyczy najważniejszych urzędników resortu spraw zagranicznych.

Jacek Izydorczyk / Andrzej Lange / PAP



Jak przypomina Onet , Jacek Izydorczyk po przejęciu władzy przez Prawo i Sprawiedliwość został ambasadorem RP w Tokio. Odwołano go przedwcześnie latem minionego roku.

W swoim zawiadomieniu Izydorczyk wymienia ośmiu urzędników MSZ - m.in. szefa Biura Kontroli i Audytu MSZ, dyrektora Biura Dyrektora Generalnego MSZ i zastępcę dyrektora Biura Finansów MSZ. "Głównym oskarżanym jest dyrektor generalny MSZ Andrzej Papierz, szara eminencja resortu, na początku lat 90. oficer specsłużb. To główny kadrowiec polskiej dyplomacji — decyduje, kto i na jakie stanowisko wyjeżdża" - podkreśla Onet.