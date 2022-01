Nowy taryfikator mandatów obowiązuje od północy. O surowych zmianach w przepisach przekonała się między innymi mieszkanka Warszawy, która ominęła... radiowóz policyjny przepuszczający pieszego na przejściu. Zgodnie z obowiązującymi od dzisiaj przepisami, kwota mandatu za naruszenia zagrażające pieszym może wynieść maksymalnie 3000 zł.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

W Warszawie kierująca samochodem dostała 1500 zł mandatu i 10 punktów karnych. Kobieta ominęła pojazd przepuszczający pieszego na przejściu dla pieszych. Co ciekawe - omijanym samochodem był oznakowany radiowóz.

Przed noworoczną zmianą taryfikatora kobieta zapłaciłaby trzykrotnie mniej, czyli 500 zł. To właśnie kierowcy zagrażający bezpieczeństwu pieszych najboleśniej odczują wyższe mandaty.

Zmiana taryfikatora będzie dotkliwa również dla osób przekraczających dozwoloną prędkość.

Policjanci ostrzegają, że nie będzie okresu przejściowego ani taryfy ulgowej dla kierowców.

Wyższe mandaty od 1 stycznia 2022 roku

W ostatni dzień ubiegłego roku w Dzienniku Ustaw ukazała się nowela rozporządzenia ws. wysokości mandatów drogowych. Regulacja m.in. podwyższa maksymalną wysokość grzywny, którą może nałożyć sąd - z 5 do 30 tys. zł oraz zwiększa wysokości mandatów nakładanych przez policjanta - do 5 tys. zł.

Znacząco wzrosną mandaty za naruszenia skierowane przeciwko bezpieczeństwu pieszych. I tak, za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście zapłacimy 1500 zł. Taki sam mandat będzie groził kierującemu pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną i nie ustąpi pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża.



1500 zł zapłaci również kierujący, który wyprzedzi inny pojazd na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany lub bezpośrednio przed tym przejściem. Mandat taki będzie groził również za omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu.



Kwoty mandatów za naruszenia zagrażające pieszym wzrosną do 3000 zł jeśli zostaną popełnione w warunkach recydywy.







Kosztowne przekroczenie prędkości

Nowe stawki mandatów, które obowiązują od północy, zostały określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów. Zgodnie z dokumentem, mandat za przekroczenie prędkości do 30 km/h wyniesie do 400 zł. Przy przekroczeniu prędkości od 31 do 40 km/h zapłacimy co najmniej 800 zł, a dalej - o 41-50 km/h - 1000 zł; o 51-60 km/h - 1500 zł; o 61-70 km/h - 2000 zł; o 71 km/h i więcej - 2500 zł. Kwoty te wzrosną dwukrotnie w przypadku recydywy. W takim wypadku np. za przekroczenie prędkości o 71 km/h i więcej kierowca zapłaci 5000 zł.

Z kolei naruszenie przez kierującego pojazdem mechanicznym zakazów wyprzedzania innych pojazdów będzie zagrożone karą 1000 zł mandatu. W przypadku recydywy kwota to wyniesie 2000 zł.