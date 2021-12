​Funkcjonariusze z Olsztyna zatrzymali 35-latka, który w różnych dzielnicach miasta miał zaczepiać przechodniów, niektórych uderzył. "Mężczyzna jest zatrzymany, prosimy wszystkich, którzy doświadczyli z jego strony agresji o kontakt" - przekazała oficer prasowa policji w Olsztynie, Anna Balińska.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Anna Balińska poinformowała, że policja otrzymała cztery zgłoszenia o tym, że mężczyzna bez powodu zaatakował przechodniów: uderzył ich pięścią w twarz, popychał, wulgarnie zaczepiał.

Informacje o takim mężczyźnie dostawaliśmy z różnych części miasta. Ponieważ do ataków dochodziło po zmroku, osoby zgłaszające miały problem z opisaniem wyglądu mężczyzny, wskazywali na różny jego ubiór - poinformowała Anna Balińska i dodała, że policjanci szukali agresora zarówno w mundurach, jak i po cywilnemu. Wypatrzyli go pod sklepem, gdzie też miał wchodzić w spory z innymi, z tym, że nie był agresywny.



W chwili zatrzymania mężczyzna miał 1,5 promila alkoholu w organizmie. Na razie analizujemy zebrany materiał, trudno powiedzieć, w jakim kierunku potoczy się to postępowanie - przyznała funkcjonariuszka i zaapelowała, by osoby, które doświadczyły w ostatnich dniach niespodziewanej agresji od 35-letniego mężczyzny zgłosiły się na policję. Wiemy, że takich osób na pewno jest więcej - przyznała Anna Balińska.