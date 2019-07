Policjanci zatrzymali w Gdyni dwóch mężczyzn podejrzewanych o włamania do bankomatów. Zatrzymani są w wieku 46 i 55 lat. Usłyszeli zarzuty usiłowania kradzieży z włamaniem. Starszy trafił do tymczasowego aresztu. Grozi im do 10 lat więzienia.

