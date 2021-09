​Razem z Ministerstwem Finansów pracujemy nad tym, aby dać możliwość rekompensaty poniesionych szkód w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego - poinformował wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik. Jak dodał, dotyczy to ok. 260 przedsiębiorstw wzdłuż granicy z Białorusią. Rozporządzenie w sprawie stanu wyjątkowego weszło w życie z dniem ogłoszenia, tym samym 183 miejscowościach przylegających do granicy z Białorusią obowiązuje już od czwartku.

