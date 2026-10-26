Odpust zupełny za zmarłych. Jakie warunki trzeba spełnić?

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Już 1 listopada Kościół katolicki będzie obchodził uroczystość Wszystkich Świętych. Od tego dnia do 8 listopada wierni mogą każdego dnia uzyskać odpust zupełny i ofiarować go wyłącznie za osobę zmarłą.

Odpust zupełny – w rozumieniu prawa kanonicznego – jest darowaniem przed Bogiem całej kary doczesnej za grzechy, których wina została już odpuszczona. Nie jest więc „odpuszczeniem grzechów” w miejsce spowiedzi. Odpust można uzyskać dla siebie albo ofiarować za zmarłych; nie można go przekazać innej żyjącej osobie.

Jak uzyskać odpust za zmarłych?

W dniach od 1 do 8 listopada należy:

pobożnie nawiedzić cmentarz;

pomodlić się za zmarłych – modlitwa może być także osobista;

przyjąć Komunię świętą;

pomodlić się w intencjach papieża;

być w stanie łaski uświęcającej, czyli odbyć spowiedź sakramentalną;

wzbudzić intencję uzyskania odpustu oraz zachować pełne oderwanie od przywiązania do każdego grzechu, także powszedniego.

Co do zasady odpust zupełny można uzyskać raz dziennie. Spowiedź może poprzedzać te dni lub nastąpić po nich, natomiast Komunia święta i modlitwa w intencjach papieskich powinny być związane z konkretnym dniem uzyskania odpustu.

Dodatkową możliwością jest odpust przypisany tylko do 1 i 2 listopada. Zaczyna się w południe 1 listopada i trwa przez cały kolejny dzień.

Można go uzyskać, pobożnie nawiedzając kościół lub kaplicę publiczną i odmawiając tam „Ojcze nasz” oraz „Wierzę w Boga”, przy zachowaniu zwykłych warunków odpustu.