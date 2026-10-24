Ile Polacy wydadzą na Wszystkich Świętych? Kwoty mogą zaskoczyć

RMF24

Wydatki Polaków na Wszystkich Świętych pod lupę wziął Santander Consumer Bank. Okazuje się, że ponad połowa z nas planuje przeznaczyć na ten cel od 201 do nawet 1000 zł. Najwięcej pieniędzy pochłaniają znicze, kwiaty oraz sprzątanie grobów. Sprawdzamy, jak wyglądają tegoroczne plany i w jaki sposób Polacy próbują ograniczać koszty.

Zbliżające się święto Wszystkich Świętych to nie tylko czas zadumy i odwiedzin na cmentarzach, ale także spore wydatki.

Jak wynika z najnowszego badania, 55 proc. Polaków planuje wydać na ten cel od 201 do nawet 1000 zł. Najwięcej, bo 41 proc. ankietowanych, zamierza przeznaczyć na znicze, kwiaty i sprzątanie grobów od 201 do 500 zł, a co czwarty respondent chce zmieścić się w kwocie poniżej 200 zł.

Budżet przekraczający 1000 zł deklaruje 6 proc. badanych. Z kolei 5 proc. Polaków nie planuje żadnych wydatków związanych z tym świętem, a 9 proc. nie potrafi ich jeszcze oszacować.

Największe koszty – znicze i kwiaty

Według badania, największym obciążeniem dla domowego budżetu są zakupy zniczy, wiązanek oraz sprzątanie grobów. Tak wskazało 35 proc. ankietowanych, przy czym wśród osób powyżej 50. roku życia ten odsetek jest jeszcze wyższy – sięga nawet 44 proc.

Na drugim miejscu znalazły się wydatki na paliwo i dojazdy (22 proc.), a na trzecim – koszty przyjmowania gości i przygotowania posiłków (12 proc.).

Jak Polacy próbują oszczędzać?

Polacy szukają sposobów na ograniczenie wydatków. Najczęściej korzystają z promocji w supermarketach (41 proc.), kupują jedynie wkłady do zniczy lub korzystają ze „zniczodzielni” (22 proc.), a także decydują się na mniejsze zakupy niż w poprzednich latach (21 proc.).

Niektórzy decydują się również na wspólne zakupy z rodziną (16 proc.) lub samodzielne przygotowanie dekoracji (13 proc.). Co czwarty badany nie zamierza zmieniać swoich dotychczasowych zwyczajów.

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w dniach 17-29 września br. wśród 1000 dorosłych Polaków.