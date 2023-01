Ponad 60 procent miejsc na oddziałach pediatrycznych w całej Polsce jest zajętych. Pacjenci, którzy chcą skorzystać z porady lekarza rodzinnego, muszą uzbroić się w cierpliwość. Głównym powodem jest wciąż wysoka liczba infekcji.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W piątek dzwoniłam i w poniedziałek jestem zapisana na 8:15 - mówiła jedna z oczekujących do poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej przy ulicy Skarżyńskiego w Warszawie, z którą rozmawiał dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz.

Największy ruch i najdłuższe kolejki do przychodni są przed 7 rano, pacjenci próbują się umówić na wizytę z wyprzedzeniem.

Lekarze rodzinni przypominają, że jeśli w ciągu dnia są problemy z dostaniem się do internisty, po godz. 18 można skorzystać z bezpłatnej teleporady NFZ i np. tam dostać receptę. Przypominamy o możliwości skorzystania z bezpłatnej Teleplatformy Pierwszego Kontaktu (TPK) pod numerem 800-137-200.

To miejsce, do którego może zadzwonić każdy Polak i uzyskać poradę, receptę, zwolnienie lekarskie. W tej chwili Teleplatforma Pierwszego Kontaktu działa w ramach dużego programu domowej opieki medycznej realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia - podkreślił Niedzielski. Zachęcił do korzystania z tej formy kontaktu.

Niedzielski podał, że dobowo na platformie realizowanych jest ok. tysiąc kontaktów. Wskazał, że to dwa razy więcej niż w standardowym czasie. Jesteśmy po rozmowach z operatorem, którym jest PZU Zdrowie i będziemy mieli potencjał zwiększenia co najmniej 1,5-krotnie dobowej wydajności udzielania porad - powiedział.