W środę, 1 marca, w Szpitalu Miejskim nr 4 w Gliwicach rozpocznie działalność oddział ortopedii dziecięcej. Będzie w nim 12 łóżek dla młodych pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu. Oddział powstał na bazie istniejącego przez kilkadziesiąt lat oddziału chirurgii dziecięcej.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Dzięki wielkiej mobilizacji personelu medycznego oraz determinacji wielu osób zaangażowanych w ten projekt, mali pacjenci z Gliwic i powiatu gliwickiego będą mogli liczyć na specjalistyczną pomoc w jednym z nielicznych tego typu oddziałów w regionie liczącym dwanaście łóżek i posiadającym oczywiście kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia - oświadczył prezes Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach Przemysław Gliklich.

Ordynator oddziału ortopedii dziecięcej dr n. med. Piotr Łopata, zapowiedział, że jego zespół chce jak najlepiej kontynuować tradycje związane z gliwicką ortopedią dziecięcą i na tej bazie tworzyć jak najbardziej przyjazne miejsce dla dzieci wymagających pomocy.

Tworzymy nowy oddział na bazie istniejącego przez kilkadziesiąt lat oddziału chirurgii dziecięcej. Oddział chirurgii dziecięcej przestał funkcjonować z powodu braku lekarzy. To jest problem w skali ogólnopolskiej. Chirurgów dziecięcych jest bardzo mało i bardzo trudno stworzyć zespół lekarzy - powiedział dr Łopata.

Specjaliści z nowego oddziału będą zajmowali się schorzeniami narządu ruchu u dzieci i młodzieży - m.in. urazami kończyn i kręgosłupa, od stłuczeń i skręceń do złamań.

Będziemy zajmowali się także leczeniem wad narządu ruchu i to zarówno wrodzonych, z którymi mamy do czynienia u dzieci bardzo małych, już od okresu noworodkowego, a także wad nabytych, które powstają w późniejszym okresie życia wskutek różnych chorób bądź są to wady pourazowe - wyjaśnił ordynator.