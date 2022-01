27 stycznia odbędzie się inauguracja Organów Englera we wrocławskiej Bazylice Mniejszej pw. św. Elżbiety. Legendarny "Głos Śląska" zabrzmi po raz pierwszy od 46 lat. Majestatyczny instrument został odbudowany przez miasto po pożarze z 9 czerwca 1976 roku, w którym spłonął doszczętnie.

Organy Englera we wrocławskiej Bazylice Mniejszej pw. św. Elżbiety / UM Wrocław / Materiały prasowe

Wspaniałe XVIII-wieczne organy były najokazalszym instrumentem ówczesnego Śląska - zarówno pod względem walorów muzycznych, jak i wyglądu. Były złocone, malowane, ozdabiały je setki rzeźbionych detali.

Na najbliższy czwartek zaplanowano uroczystość, podczas której odbudowane organy zostaną poświęcone. Ma odbyć się też koncert prezentujący możliwości muzyczne instrumentu. Gwiazdą będzie Lorenzo Ghielmi, wybitny włoski organista. W towarzystwie chóru wrocławskiego Narodowego Forum Muzyki wykona on skomponowane specjalnie na ten instrument "Te Deum", autorstwa prof. Wojciecha Widłaka.

Wydarzenie będzie miało charakter zamknięty. Wezmą w nim udział tylko osoby bezpośrednio zaangażowane w odbudowę organów oraz parafianie wraz z przedstawicielami wojska i władz państwowych, a także samorządowych. Chętni będą mogli oglądać transmisję z uroczystości na żywo w internecie.

Organy Englera we Wrocławiu / UM Wrocław / Materiały prasowe

Jednak dzień później, 28 stycznia Lorenzo Ghielmi zagra koncert otwarty dla mieszkańców Wrocławia. Można dostać na niego bezpłatną wejściówki (maksymalnie dwie na osobę). Będą one rozdawane w sobotę 22 stycznia w Domku Miedziorytnika przy ul. św. Mikołaja 1, w godz. od 11.00 do 13.00. Podczas piątkowego koncertu będzie obowiązywać aktualny reżim sanitarny. Rozpocznie się on o godz. 19 i potrwa około godziny. Będzie również transmitowany na żywo w internecie.

W trakcie koncertu widzowie będą świadkami niezwykłego wydarzenia. Chodzi o performans artysty Oskara Podolskiego. Pomaluje on kopię zdobiącej organy figury Aarona. Jest to część szerszego projektu, w którym 30 artystów z całej Polski dokona własnej kolorystycznej interpretacji odlewu twarzy Aarona. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane 30 stycznia w Concordia Design Wrocław.