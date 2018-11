​Od poniedziałku do 14 listopada z powodu corocznego przeglądu technicznego będzie nieczynna kolejka linowa na Kasprowy Wierch. Polskie Koleje Linowe co roku na przełomie października i listopada przeprowadzają remonty i przeglądy techniczne wszystkich kolejek, aby przygotować je do sezonu zimowego.

REKLAMA