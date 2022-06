Od początku kwietnia utopiło się w Polsce już 100 osób. We wtorek z tego powodu zmarły 4 osoby, w tym dwóch nastolatków.

Morze Bałtyckie / Adam Warżawa / PAP

Wczoraj utonęły 4 osoby w województwach: dwie osoby mazowieckim - w Górze Kalwarii, lubelskim - w Łubkach i podkarpackim - w Głowience - podało w środę w lakonicznym komunikacie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.



Dodało, że od 1 kwietnia Komenda Główna Policji odnotowała 100 utonięć.



We wtorek wieczorem k. Góry Kalwarii odnaleziono ciała dwóch chłopców, którzy utopili się w Wiśle. Poszukiwania trwały od niedzieli.



Według wstępnych danych policji, w upalną niedzielę 19 czerwca, utonęło w Polsce dziewięć osób - to najwyższa dzienna liczba takich wypadków w czerwcu.



RCB apeluje na Twitterze, aby nigdy nie wchodzić do wody po wypiciu alkoholu, pływać tylko w wyznaczonych miejscach, stosować się do poleceń ratownika.



Przypomina też inne zasady bezpieczeństwa nad wodą. "Nie wbiegaj rozgrzany do wody, nie wypływaj na materacu daleko do brzegu, nie wchodź do wody po posiłku, nie skacz do wody w nieznanych miejscach, załóż kapok na łódce, kajaku i rowerze wodnym" - podkreśla RCB.