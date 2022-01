Prawosławni mieszkańcy Sławatycz (Lubelskie) uczestniczyli w procesji nad rzekę Bug, aby dokonać obrzędu poświęcenia wody w związku ze Świętem Chrztu Pańskiego, zwanego też Świętem Jordanu.

Ks Michał Wsilczuk wziął udział w obrzędzie poświęcenia wody podczas święta Chrztu Pańskiego zwanym również świętem Jordanu obchodzonym w Sławatyczach / Wojtek Jargiło / PAP

Święto Chrztu Pańskiego obchodzone jest przez prawosławnych na pamiątkę chrztu Jezusa. W Sławatyczach uroczystości związane z obrzędem święcenia wody mają miejsce nad Bugiem.

Procesja nad rzekę wyruszyła około południa po nabożeństwie w Cerkwi Opieki Matki Bożej, by po pokonaniu kilkuset metrów dotrzeć nad sam Bug. W tym czasie grupa wiernych śpiewała pieśni prawosławne.

Następnie, z niewielkiego pomostu udekorowanego choinkami, ksiądz dokonał obrzędu poświęcenia wody poprzez trzykrotne zanurzenie krzyża w rzece. Po każdym zanurzeniu wypuścił z rąk białego gołębia.

Procesja nad rzekę / Wojtek Jargiło / PAP

Następnie ksiądz pokropił uczestników uroczystości wodą z Bugu. Potem wierni pili zaczerpniętą z rzeki wodę i pocierali nią twarz. Część osób nalewała wodę również do naczyń, by zabrać ze sobą do domów. Prawosławni wierzą w jej moc uzdrawiającą i traktują jako źródło łask. Podczas obrzędu zgromadzeni śpiewali również pieśni liturgiczne i odmawiali modlitwy. Następnie procesja wróciła do oddalonej o kilka minut cerkwi.

W tradycji Kościoła wschodniego dzień poprzedzający uroczystość Chrztu Pańskiego to czas ścisłego postu, traktowany jako wigilia tego święta - podobnie jak przed Bożym Narodzeniem. Wieczorem wierni często spożywają postną kolację. W dzień Święta Jordanu w cerkwiach sprawowana jest św. Liturgia, której końcową częścią jest obrzęd poświęcenia wody.

W krajach wschodnich np. w Rosji czy na Ukrainie, po obrzędzie poświęcenia wody wierni zanurzają się w rzece.

Diecezja lubelsko-chełmska liczy ok. 15 tys. wiernych. Do parafii p.w. Opieki Matki Bożej w Sławatyczach należą 24 rodziny, tj. ponad 60 osób.

Ksiądz wypuszcza białego gołębia / Wojtek Jargiło / PAP