Obronność, energetyka oraz polityka wobec Chin i Rosji - to według komunikatu Białego Domu niektóre tematy poruszone w rozmowie doradcy prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego Jake'a Sullivana z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego Pawłem Solochem i sekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta RP Krzysztofem Szczerskim. Doradca Bidena mówił też o "zaangażowaniu administracji Bidena we wspieranie demokratycznych instytucji, praworządności i praw człowieka".

Krzysztof Szczerski / Piotr Nowak / PAP

Rozmowa telefoniczna odbyła się w środę wieczorem. Jak głosi komunikat Białego Domu, Sullivan "podkreślił zainteresowanie administracji Joe Bidena umocnieniem stosunków dwustronnych, wyrażając wdzięczność za ścisłą współpracę Polski ze Stanami Zjednoczonymi w kwestiach obronnych i za jej wysiłki na rzecz promowania bezpieczeństwa energetycznego w Europie Środkowej".



Zgodnie z dokumentem, strony "zgodziły się współpracować przy wyzwaniach, w tym pandemii Covid-19, odbudowie światowej gospodarki oraz w kwestii zmian klimatycznych". Poruszona została także kwestia współpracy "w priorytetach polityki zagranicznej obu stron, w tym wobec Rosji i Chin".



Sullivan - jak informuje Biały Dom - zapewnił swoich polskich rozmówców o "zaangażowaniu administracji Bidena we wspieranie demokratycznych instytucji, praworządności i praw człowieka".

Soloch: Mamy do czynienia z pełną kontynuacją

Paweł Soloch podkreślił po rozmowie, że jej tematem były wspólne polsko-amerykańskie przedsięwzięcia, "przede wszystkim w aspekcie bezpieczeństwa". Jak dodał, doradca prezydenta Joe Bidena "w całej rozciągłości potwierdził zaangażowanie strony amerykańskiej" we współpracę wojskową, zarówno jeśli chodzi o współpracę sił zbrojnych, jak i modernizację techniczną polskiego wojska, a także w ramach NATO.

Jeśli chodzi o współpracę w zakresie bezpieczeństwa, mamy do czynienia z pełną kontynuacją tego, co Polska i Stany Zjednoczone do tej pory wykonywały - powiedział szef BBN TVP Info. Dodał, że rozmowa otworzyła perspektywy "bezpośredniego kontaktu między naszymi prezydentami".



Także Krzysztof Szczerski zwrócił uwagę, że "zmieniła się amerykańska administracja, natomiast priorytety są te same". Podstawy do dobrej współpracy są zachowane, możemy mówić o pełnej kontynuacji strategicznego partnerstwa - powiedział minister TVP Info. Odnosząc się do militarnego wymiaru współpracy dodał, że "bezpieczeństwo Polski i Ameryki jest wspólne".



Zaznaczył, że rozmowa dotyczyła także współpracy gospodarczej, również w aspekcie inicjatywy Trójmorza. Szczerski podkreślił, że administracja prezydenta Bidena deklaruje zaangażowanie w ten projekt, postrzegając go jako "strategiczny element relacji transatlantyckich".