"Od marca ubiegłego roku w województwie mazowieckim zanotowano 110 przypadków wścieklizny u zwierząt. Ze względu na przypadki wystąpienia wścieklizny u kotów domowych podjąłem decyzję, że na obszarach, które są zagrożone wścieklizną wprowadzam obowiązek szczepienia tych zwierząt" - powiedział we wtorek wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Ze względu na przypadki wystąpienia wścieklizny u kotów domowych podjąłem decyzję, że na obszarach, które są zagrożone wścieklizną wprowadzam obowiązek szczepienia także kotów - powiedział podczas konferencji wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł. Ten obowiązek spoczywa na właścicielach, a w przypadku kotów bezdomnych na gminach - dodał. Wojewoda zaznaczył, że koty muszą być szczepione "niezwłocznie, ale na pewno nie później niż w ciągu najbliższych 30 dni".

110 przypadków wścieklizny u zwierząt

Od marca ubiegłego roku na terenie województwa mazowieckiego zanotowano 110 przypadków wścieklizny u zwierząt. Wśród tych zwierząt są przede wszystkim te dziko żyjące, głównie lisy (95 przypadków) ale także jenoty, wiewiórki, nietoperze oraz sarny. Chorują też zwierzęta domowe - koty i psy. "Jest 7 przypadków u kotów i 5 przypadków u psów" - sprecyzował mazowiecki wojewódzki lekarz weterynarii Paweł Jakubczak. "Głównie to koty są narażone na zakażenie, bo chodzą ‘swoimi drogami’ i mogą mieć kontakt czy to z chorym zwierzęciem czy też jego wydzielinami i ulegać zakażeniom" - podsumował wojewoda mazowiecki.

W rozporządzeniu z 31 grudnia wojewoda mazowiecki określił obszar zagrożony wścieklizną, obejmujący w Warszawie dzielnice:

Wawer,

Wesołą,

Targówek (część dzielnicy ograniczoną od zachodu ulicą Radzymińską),

Rembertów,

Pragę Południe,

Wilanów.

W powiecie mińskim: gminę Dębe Wielkie, gminę Halinów, gminę Mińsk Mazowiecki, gminę Siennica, gminę Stanisławów, gminę Latowicz, gminę Cegłów oraz miasta Halinów, Mińsk Mazowiecki i Sulejówek. Powiaty: otwocki, garwoliński, kozienicki, radomski, zwoleński, wołomiński i miasto Radom.

Mandat za brak szczepienia psa i kota

Wprowadził też obowiązek szczepienia wszystkich kotów przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez kota trzeciego miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Przypomniał, że istnieje obowiązek szczepień psów, który ciąży na każdym właścicielu. Brak szczepienia psa i kota (na terenie zagrożonym wścieklizną) jest wykroczeniem, za który grozi mandat w kwocie 500 złotych.

Szczepienia obowiązkowe są konieczne po to, żeby przede wszystkie zabezpieczyć ludność Mazowsza przed potencjalną możliwością zakażenia wścieklizną. Pomimo tego, że jest to choroba powszechnie znana, to jest śmiertelna - przypomniał Paweł Jakubczak. Dodał, że podjęto szereg działań informacyjnych, które mają na celu zapoznanie mieszkańców z tym obowiązkiem. Informacja została również przekazana lekarzom weterynarii.

Jak podał mazowiecki wojewódzki lekarz weterynarii, jeśli chodzi o koszty "ceny są wolnorynkowe, ale oscylują pomiędzy 30 a 50 złotych za zaszczepienie jednego zwierzęcia". To nie jest cena wygórowana za zdrowie i życie ludzi - dodał.

Prowadzone są też szczepienia zwierząt dzikich

Wścieklizna na Mazowszu dotyczy bardzo często miejscowości, które bezpośrednio przylegają do terenów leśnych. Według Jakubczaka największa kumulacja przypadków wścieklizny występuje w powiecie otwockim, ale również sporo przypadków jest w aglomeracjach jak Warszawa czy Radom.

Podsumował też akcję szczepienia domowych psów i kotów. Porównując pierwsze półrocze 2020 i 2021 roku odnotowano około 25 procentowy wzrost ilości zaszczepionych psów i około 21 procentowy wzrost zaszczepionych kotów - powiedział Jakubczak. Jednocześnie od 2021 roku trwa akcja szczepienia zwierząt dzikich - lisów. Od marca do listopada przeprowadziliśmy osiem akcji szczepień w różnych obszarach województwa mazowieckiego. Wyniki są bardzo zadowalające - podkreślił. Przebadane lisy wykazują duży poziom przeciwciał po przyjęciu tej szczepionki oraz około 80 procent szczepionych lisów wykazuje przyjęcie szczepionki.

Wojewoda przypomniał, że nie należy dotykać dzikich zwierząt nawet takich które potrzebują pomocy np. po wypadku. Należy dzwonić wtedy na służby ratownicze. Nie udzielać jej samemu - powiedział Konstanty Radziwiłł. Natomiast jeśli zostaniemy pogryzienie przez zwierzę lub np. dotkniemy padliny należy zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu, który pokieruje dalszym postępowaniem i zdecyduje o ewentualnym szczepieniu - wyjaśnił mazowiecki wojewódzki inspektor sanitarny Przemysław Rzodkiewicz .

W związku z wykryciem 110 przypadków wścieklizny u zwierząt, 508 osobom podane zostały szczepionki przeciwko tej chorobie - dodał.

Konstanty Radziwiłł zapowiedział, że już niedługo ruszy akcja edukacyjna wśród dzieci i młodzieży o zagrożeniach dla zdrowia i życia, wynikających z rozprzestrzeniania się wścieklizny. Przygotowany został m.in film animowany i prezentacji. Będą też rozprowadzane specjalne ulotki.