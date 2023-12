Co robi marszałek Sejmu? Ile kosztuje frank szwajcarski? Ile lat ma Pamela Anderson? Te pytania są w czołówce tych, które w tym roku najczęściej wpisywaliśmy do internetowej wyszukiwarki Google. Dzisiaj poznaliśmy tegoroczne zestawienie.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Wyjątkowo dużo pytań w tym roku dotyczyło polityki. To na przykład: gdzie głosować? Jak wygląda karta do głosowania? Kto utworzy rząd?

Podobne pytania wpisywali też mieszkańcy Warszawy, których spotkał nasz reporter. Sprawdzałam, kto wygra wybory, bo tym się interesuję. Sprawdzałam ceny metra kwadratowego mieszkania. Sprawdzaliśmy, jak uśpić małe dziecko, bo od trzech tygodni mamy syna, to nasze pierwsze dziecko, szukaliśmy takich podpowiedzi - mówią mieszkańcy stolicy.

Do tego coraz częściej w internecie sprawdzamy, ile lat mają znane osoby. W tym roku najczęściej pytaliśmy o wiek króla Karola, który ma 75 lat i Pameli Anderson, która ma 56 lat.

Coraz częściej w wyszukiwarce sprawdzamy też, jaka jest poprawna pisownia różnych zwrotów. Na pierwszym miejscu jest "nie najlepiej", które piszemy rozłącznie.

/ Google /

Polki i Polacy interesowali się również konfliktem izraelsko-palestyńskim. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się filmy Oppenheimer i Barbie, z których ostatecznie to ten pierwszy zajął pierwsze miejsce na liście filmowej, a jej podium zamknęła Zielona granica Agnieszki Holland. Nie zabrakło również pytań o popularnego burgera, bambika i...o to, co robi marszałek Sejmu.

Wiodącym tematem w tym roku, także w mediach, były wybory parlamentarne - oraz to, co działo się zarówno w czasie kampanii, jak i po ogłoszeniu wyników. Wśród haseł trendujących znalazły się między innymi: wyniki wyborów, debata TVP, marsz 4 czerwca, marsz Miliona Serc. Internauci sprawdzali sondaże wyborcze, kto startuje w wyborach i kto wygrał debatę, ale też zadawali wiele pytań dotyczących procesów wyborczych, m.in.: jak głosować, jak wygląda karta do głosowania, jak zmienić miejsce głosowania, a nawet dlaczego nie brać udziału w referendum.

Wśród powyborczych wyszukiwań królowały zapytania o wyniki i o to, co dalej: kto wygrał wybory, kto zostanie premierem, kto go wybiera i kto utworzy rząd. Warto dodać, że internauci w swój wyjątkowy sposób jednocześnie komentowali kampanię i wyborcze wyścigi. W kategorii "memy" na podium znaleźć można hasła związane z wyborami, Hołownią, debatą, a dalej - Konfederacją.

/ Google /

/ Google