​Do wyborów zostały już tylko trzy tygodnie. Rozwijająca się kampania i rejestracja kandydatów do prezydentury - to główne wydarzenia polityczne najbliższych dni.

Zbieranie podpisów pod kandydaturą prezydenta Warszawy, kandydata w wyborach prezydenckich Rafała Trzaskowskiego na Krupówkach w Zakopanem / Grzegorz Momot / PAP

To będzie finisz zbierania podpisów, potrzebnych do rejestracji kandydatów. Najgłośniejszy z nich - Rafał Trzaskowski potrzebnych 100 tys. już zebrał. Termin na ich złożenie mija jednak dopiero w środę.

Łącznie w PKW zarejestrowano 22 komitety. Pozostali - mimo nierównych szans - walczą do końca. Gramy w tą grę. Oszukańczą, ale gramy - mówi Leszek Samborski. Mimo że niektórym z kandydatów zabrakło tylko kilku tysięcy podpisów do wymaganej ustawowo puli, musieli oni rozpocząć zbieranie podpisów od nowa . Podpisy, które były prawidłowo złożone wcześniej - kiedy starali się o rejestrację do wyborów, które miały odbyć się 10 maja - nie zostaną zaliczone.

Jeśli PKW odmówi im rejestracji, chcą się odwoływać, co może potrwać do końca tygodnia. Kampania to jednak nie wszystko.

We wtorek mija czas na zgłaszanie Sejmowi kandydatur do komisji do spraw pedofilii i chociaż żadna nie jest oficjalnie znana, można się spodziewać niespodzianek, np. propozycji powołania do niej księdza.

Możliwe jest także kolejne luzowanie obostrzeń związanych z epidemią. To jednak w dużej mierze zależy od codziennych raportów o skali zachorowań. Te zaś są ostatnio rekordowo wysokie, co nakazywałoby raczej utrzymać, a nawet miejscowo zaostrzyć ograniczenia.