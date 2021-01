Protesty ws. zaostrzenia prawa aborcyjnego, bunt przedsiębiorców i spory o dostawy szczepionek przeciw Covid-19 - to tylko niektóre z tematów, którymi będzie żyła polska polityka w nowym tygodniu.

Protest przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego w Warszawie / Rafał Guz / PAP

Echa protestów Ogólnopolskiego Strajku Kobiet i publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji na pewno nie zamilkną. Na razie trochę zagłusza je Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, ale w poniedziałek debata rozgorzeje na nowo.

Dalej również na poziomie polityki unijnej będziemy rozmawiać o szczepionkach. O tym, ile do Polski w końcu przyjedzie, bo producenci nie wyrabiają się z produkcją i tną dostawy dla Europy. Od polityków oczekujemy odpowiedzi na pytanie, jak to przełoży się na tempo szczepień. Przy okazji na pewno czekają nas rytualne potyczki opozycji z rządem.

Nowy tydzień to też dalsze negocjacje na Śląsku w sprawie transformacji górnictwa.

W poniedziałek Paweł Kukiz zarejestruje w Sejmie swoje nowe koło: Kukiz’15-Demokracja Bezpośrednia.

Od poniedziałku mamy też lekkie poluzowanie obostrzeń. To efekt politycznych decyzji z ubiegłego tygodnia. Otwarte będą m.in. muzea i sklepy w galeriach. Przedsiębiorcy i restauratorzy dalej walczą jednak o przetrwanie i żądają pomocy państwa. To co daje rząd nie wystarcza - mówi wielu z nich i otwiera swoje biznesy mimo zakazu. O tym też z pewnością będzie głośno.