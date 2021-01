Od poniedziałku otwarte zostaną sklepy w galeriach handlowych - to już pewne - ustalili dziennikarze RMF FM. Zgodnie z zapowiedzią rzecznika rządu dziś odbędzie się konferencja prasowa premiera Mateusza Morawickiego. Podczas niej mają zostać oficjalnie ogłoszone decyzje, jakie zostały podjęte ws. restrykcji, które będą obowiązywać od 1 lutego.

Jak informuje dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda, podczas dzisiejszej konferencji prasowej premier Morawiecki ogłosi decyzję dotyczącą otwarcia galerii handlowych od 1 lutego.

Wszystkie pozostałe obostrzenia zostaną przedłużone o kolejne dwa tygodnie - to na razie ustalenia nieoficjalne. Formalnie całość zostanie ogłoszona dziś na konferencji prasowej.

Wcześniej mówiło się, że rząd zezwoli na otwarcie także na przykład hoteli. Dlaczego z tego zrezygnował? Powodem - jak słyszą reporterzy RMF FM - jest brytyjska odmiana koronawirusa. Prawdopodobnie zacznie bardziej zjadliwa niż klasyczna.

Rząd zlecił prognozy rozwoju zakażeń tą mutacją koronawirusa i - jak przekonują współpracownicy premiera - wyglądają one bardzo źle.

Premier może też zasygnalizować - bo wiemy, że o tym myśli - że za niedługi czas otworzy hotele równocześnie ze szkołami podstawowymi. Chodzi o to, że gdyby dziś otworzyć same hotele, to mielibyśmy masowe wyjazdy. A gdy szkoły też będą otwarte to ludzie - z powodu lekcji ich dzieci - pozostaną w domach.

Kwarantanna narodowa przedłużona, przedsiębiorcy się buntują

Od 28 grudnia w Polsce obowiązuje tzw. kwarantanna narodowa, w wyniku czego zamknięte pozostają stoki narciarskie, hotele i pensjonaty, restauracje oraz kina.

Lockdown miał trwać do 17 stycznia, jednak został przedłużony do 31 stycznia - do szkół wróciły w poprzedni poniedziałek tylko dzieci z najmłodszych klas szkół podstawowych.

Coraz więcej przedsiębiorców buntuje się jednak przeciwko zakazowi i otwierają lokale mimo zaleceń. Według szacunków, w miniony weekend otworzyło się kilkadziesiąt tysięcy lokali w całej Polsce.

Szef resortu zdrowia Adam Niedzielski mówił w środę, że nie będzie rekomendował dalszego otwierania szkół. Poinformował, że w drugim tygodniu lutego będą powtórzone badania przesiewowe nauczycieli i po ich zakończeniu pojawią się kolejne rekomendacje resortu w sprawie szkół.